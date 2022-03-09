Без долларов и заграницы. Сравниваем жизнь в СССР и в России после 24 февраля

час назад

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Автор фото, Getty Images

После вторжения российских войск в Украину жизнь россиян стала стремительно меняться. Границы закрываются, рубль обесценивается, цены ползут вверх.

Западные компании массово приостанавливают свою работу в России и прекращают оказание услуг клиентам из России.

Об уходе из России объявили Boeing и Airbus, Apple и Nokia, IKEA и ExxonMobil, BMW и Ford, сотни других компаний и организаций. Крупные российские банки отключают от SWIFT, а платежные системы Visa и Mastercard прекращают обслуживать российские банковские карты. О приостановке работы в России объявил и символ капиталистических перемен "Макдоналдс".

Очень многое из того, чего появилось в России за последние 30 лет после распада СССР, на глазах становится недоступным.

Валюта

Как было в СССР

Свободное хождение валюты в Советском Союзе было запрещено, за незаконные валютные операции грозило наказание вплоть до смертной казни. Официальный курс иностранных валют был смехотворным (64 копейки за доллар), на черном рынке доллар стоил в разы дороже. Получить небольшую сумму в валюте на законных основаниях могли лишь выезжающие в загранкомандировку или по турпутевке, непотраченные деньги полагалось по возвращении сдать (впрочем, обычно советские граждане тратили все).

Автор фото, TASS Подпись к фото, Советский рубль за границей никакой ценности не имел и в обиходе носил обидную кличку "деревянный"

Как стало в России

Банк России в ночь на среду ввел ограничения на операции с наличной валютой - теперь купить ее в России будет нельзя.

Купить наличную валюту россиянам нельзя даже для поездки за рубеж, подтвердил ЦБ. Единственный вариант - снимать валюту с российской карты "Мир". Но ее принимают немногие страны - Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Клиенты банков, имеющие валютные счета, могут снять наличность, но не более 10 тысяч долларов. Остальное - рублями. Евро снять нельзя.

Граждане смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства можно будет также только в рублях. "Временный порядок" действует до 9 сентября, следует из сообщения ЦБ.

Граница

Как было в СССР

Чтобы выехать за границу, советский человек должен был иметь "безупречную биографию", собрать множество справок и характеристик, всех кандидатов на загранпоездку тщательно проверял КГБ. Кроме дипломатов и разведчиков, получить заветный загранпаспорт могли, например, моряки, спортсмены, артисты, а также выезжающие по турпутевкам в страны соцлагеря.

Подавляющему большинству советских граждан заграница была недоступна.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У советских туристов западный образ жизни вызывал восхищение и шок, поэтому за рубеж отпускали только идейно стойких - но и за ними присматривали люди из КГБ

Как стало в России

Формально выезд из России пока не запрещен, но сильно затруднен. Авиасообщение со многими странами прекращено - Евросоюз, другие государства Европы, США, Канада закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация, со своей стороны, сама рекомендовала российским авиакомпаниям не летать за границу - иначе они могут лишиться самолетов, находящихся в лизинге. Сообщалось также, что визовые центры некоторых стран прекратили прием у россиян документов на визы. Выезд за границу ограничен теперь и фактически запретом на продажу долларов россиянам.

СМИ

Как было в СССР

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Львиную долю времени советские СМИ уделяли восхвалению партийных и государственных деятелей

Вплоть до объявленной Горбачевым перестройки независимые от государства СМИ в Советском Союзе отсутствовали. Все газеты, журналы, теле- и радиостанции финансировались из госбюджета и находились под контролем компартии и спецслужб. Основной задачей советских СМИ была пропаганда социалистического строя, борьба с западной идеологией и доведение до народных масс позиции КПСС как направляющей и единственно верной.

Как стало в России

После 24 февраля многие независимые СМИ были заблокированы Роскомнадзором. Читатели, которые не могут обойти блокировку, читают новости в телеграм-каналах.

Телеканал "Дождь" объявил о приостановке работы (в прошлом году он был включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Радиостанция "Эхо Москвы", входившая в холдинг "Газпром-медиа", была ликвидирована по решению совета директоров, а ее эфир достался радио Sputnik.

Принят закон о "военных фейках", предусматривающий до 15 лет лишения свободы за "дискредитацию" российских военнослужащих. Это вынудило многие редакции вывезти журналистов за границу.

Общепит

Как было в СССР

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Типичный советский буфет. Зато недорого

Общепит в Советском Союзе был трех видов. Дешевый - наподобие заводских столовых, где можно было сытно пообедать за рубль. Непритязательный - наподобие рюмочных и привокзальных буфетов с черствыми пирожками и жидким чаем. И дорогой ресторанный, с деликатесами и вежливым обслуживанием, недоступный большинству советских граждан.

31 января 1990 года в Москве открылся первый в стране "Макдоналдс". СССР еще существовал.

Как стало в России

8 марта "Макдоналдс" объявил о том, что принял решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить операции на российском рынке.

О перспективах российского ресторанного бизнеса на данный момент судить сложно. О полном или частичном свертывании работы в России объявили "Макдоналдс" и Starbucks, владелец ресторанов KFC и другие (KFC при этом работает по франшизе, как и Burger King, и эти рестораны могут продолжить работу).

С началом войны в Украине в московских кафе и ресторанах снизился поток клиентов. Участники рынка говорят, что из-за резкого падения курса рубля цены на продукты могут вырасти, и ресторанному бизнесу нужно будет адаптироваться к новым условиям.

Продукты и ширпотреб

Как было в СССР

СССР называли страной пустых магазинных полок и тотального дефицита. Огромные очереди, нехватка товаров, спекулянты и перекупщики. В каждом регионе был свой набор дефицитных товаров. Тяжелее всего в Союзе было купить автомобили и бытовую технику. В дефиците была также электроника, хорошая одежда, обувь, книги, косметика. При этом советские граждане знали или догадывались, что в западных странах торговые прилавки ломятся от изобилия.

Автор фото, Getty Images

Как стало в России

О тотальном дефиците товаров в России речи пока нет, но перебои в логистических цепочках уже начинают ощущаться.

Из России уходят множество всемирно знаменитых брендов, другие прекращают поставки товаров, и заместить их продукцию будет непросто.

Apple, Microsoft и другие технологические гиганты прекратили поставки и продажи новой техники в России.

Приостановили доставку грузов в Россию транспортно-логистические компании - DHL, FedEx, Kuehne+Nagel, Maersk, UPS.

С марта весь модельный ряд российской марки автомобили Lada подорожал более чем на 15%, такой рост стал рекордным за всю современную историю.

Преследование инакомыслящих

Как было в СССР

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Советский Союз вел изнурительную войну в Афганистане, многие солдаты возвращались оттуда в цинковых гробах, но говорить об этом было нельзя - войну официально называли "интернациональной помощью братскому народу Афганистана"

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Всякое свободомыслие фактически приравнивалось к госизмене и подавлялось. Советских диссидентов лишали гражданства и сажали в тюрьмы или под домашний арест, как академика Сахарова. За антисоветские анекдоты во времена Сталина могли посадить и расстрелять, во времена Брежнева - отправить в психушку или внести в список неблагонадежных.

Как стало в России

В России уже не первый год разгоняют любые протестные акции, под разными предлогами не допускают к выборам оппозиционных политиков.

Выступления против войны в Украине подавляются, по всей стране задержаны и подвергнуты штрафу или административному аресту уже тысячи людей.

"ОВД-Инфо" (проект внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) подсчитал, что только в воскресенье, 6 марта, в стране задержали больше 5 тысяч человек. Очевидцы при этом сообщали, что задерживали не только тех, кто вышел протестовать против войны.