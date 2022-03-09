Что такое буква Z: "новая свастика" или кремлевский флешмоб?

Григор Атанесян

Би-би-си

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Билборд на Лиговском проспекте в Петербурге

Ко второй неделе войны в Украине латинская буква Z стала универсальным символом поддержки российской власти и боевых действий. Ее можно найти не только в соцсетях, но и на билбордах в центрах российских городов, на административных зданиях, музеях и на самих россиянах - на одежде, в макияже и даже маникюре.

Критики называют символ Z новой свастикой, а сторонники вторжения в Украину, которое Россия называет спецоперацией, считают его символом поддержки армии, которая, по официальной версии Кремля, борется с "неонацистами".

При этом никто точно не знает, что означает эта и другие буквы на российской военной технике. Минобороны России утверждает, что Z значит "Za Победу"; эксперты предполагают, что это обозначение тактических групп.

"Z накрывает страну"

В первые дни российского вторжения в Украину в соцсети попали изображения российской военной техники с нанесенными на нее латинскими буквами: Z, V и другими.

Наиболее часто встречающаяся из них - Z - вскоре стала маркером поддержки действий российской власти.

В рамках одного из флешмобов люди и автомобили выстроились буквой Z, чтобы их сфотографировал дрон - он прошел от Петербурга до Сургута. В Кузбассе, как сообщает РИА Новости, к нему подключились самосвалы БелАЗ.

В Казани в таком же флэшмобе приняли участие пациенты детского хосписа, а также их родители и персонал учреждения.

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Новый символ используется и для запугивания оппонентов. В Москве полицейские, проводившие обыски в офисах "Мемориала" (объявлен в России "иноагентом"), оставили бумаги с буквой Z и подписью "Мемориал - все".

Букву Z неизвестные также нарисовали на двери квартиры участницы Pussy Riot Риты Флорес, а также кинокритика Антона Долина.

"Z - новая свастика - накрывает страну", - написал в своем "Телеграме" журналист и певец Игорь Григорьев, в прошлом главный редактор контркультурного журнала “ОМ”.

С ним соглашается колумнистка журнала New Yorker Маша Гессен: "Графически Z явно ближе к свастике, чем к любому известному советскому символу, такому как пятиконечная звезда, серп и молот или красный флаг".

"Всего за неделю Z стала символом нового российского тоталитаризма", - пишет Гессен.

Государственные органы, федеральные и местные чиновники, провластные знаменитости и простые сторонники власти стали ставить латинскую букву на аватары в соцсетях.

Российские и украинские пользователи соцсетей также сравнивали новый символ с нацистскими эмблемами. Так, рунический знак "Вольфсангель", похожий на латинскую Z, был тактическим знаком нескольких дивизий СС и Вермахта; а ближе всего - эмблема 4-й дивизии СС, воевавшей под Лугой, Псковом и Ленинградом.

Однако, как считает специалист по российской военной пропаганде Иэн Гарнер, на самом деле эта кампания - продукт кремлевских политтехнологов, замаскированный под низовую инициативу.

Эксперт приводит в пример случай Ступино, небольшого города в Московской области, где буквой Z выстроились дорогие иномарки, а снимали их дроны - так же, как и в других подобных акциях, которые организовывали государственные или провластные организации.

Учитывая практику поощрения участия студентов и бюджетников в провластных мероприятиях, реальным показателем поддержки могут быть только соцсети, считает исследователь, а в них нет признаков массового, всенародного использования этого символа.

Кремль не может добиться народной поддержки через обезличенные кампании, созданные вокруг нового символа, пишет Гарнер. "Если они хотят добиться результатов, им нужны истории мучеников. Ах, да, и им нужно будет называть это войной - чего они по-прежнему не делают".

Что значат эти буквы?

Даже сторонники власти, которые выстраиваются буквой Z, признают, что они не знают, что она значит. Российское минобороны сначал предложило трактовать Z как "Zа победу", а V - еще одну букву с военной техники - как "Сила в праVде", но потом в добавило множество других вариантов, включая "Za мир", "Zа пацаноV", "Когда Россия поZвала" и т.д.

Z и V - обозначения техники Западного и Восточного военного округа соответственно, говорил основатель журналистской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев в интервью каналу "Настоящее Время" (признан иноагентом).

По словам Левиева, который ссылался на свои источники в российской армии, отмеченная треугольником техника относится к Южному военному округу, а диагональной чертой - к Центральному.

Собственную теорию представил и украинский генштаб: по его информации, Z стоит на технике "восточных сил РФ", Z в квадрате - войск из Крыма, O - войск из Беларуси, V - морской пехоты, X - отрядов из Чечни, А - спецназа.

Однако украинское агентство Униан публиковало фотографии якобы уничтоженных отрядов "кадыровцев", на которых техника помечена буквой V, что противоречит этой версии. Би-би-си не располагает независимыми подтверждениями этого.

В российских СМИ распространялась версия, по которой эти буквы могут быть инициалами Владимира Зеленского (Zelensky Volodymyr Oleksandrovych) - однако озвучивший ее эксперт сам пояснил, что это лишь домыслы.

“Это обозначения оперативных групп, - ответил на вопрос Би-би-си о значении букв Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США. - Это просто буквы, которые они выбрали”.

По мнению Кофмана, за этим выбором может и не стоять никакого глубокого значения.

Подпись к фото, "Инстаграм" Минобороны РФ

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