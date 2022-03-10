"Главное ощущение от этой войны - хаос". Рассказ российского журналиста о командировке в Украину

32 минуты назад

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Автор фото, YURI BELYAT/Poligon.media Подпись к фото, Убежище

Фотограф и журналист издания "Полигон-медиа" Юрий Белят провел в Украине две недели, наблюдая военные действия и ситуацию, в которой оказались мирные жители. Он поделился с Би-би-си своими фотографиями и впечатлениями о командировке.

Утро 24 февраля

"Я помню эти первые 50 минут хаоса, когда ты не понимаешь, что происходит. Я оделся, взял камеры. И одетый просто сидел на кровати, не понимая, что мне делать - хватать вещи и уходить из квартиры или идти снимать? В итоге я вышел на Майдан…

Я понял, что война все-таки началась, когда из окна квартиры я увидел густой столб черного дыма, поднимающегося с острова, на котором находится одна из частей военной разведки. Я пошел туда, чтобы понять, что происходит, и когда я был на месте, я увидел, как военные кидают в костер документы, папки с бумагами. И в этот момент, конечно, пришло осознание того, что всё - это война. И что она настоящая. Что она здесь, потому что разведка не будет просто так уничтожать свои документы…

Автор фото, YURI BELYAT/Poligon.media Подпись к фото, В первые дни войны

"Хаос, стрельба и абсолютное непонимание"

Несколько следующих дней превратились в один бесконечный поток информации, с которой мозг не справляется. Ты параллельно пытаешься достать себе бронежилеты и каски, найти водителя, понять, что происходит - и информация сыпется на тебя со всех сторон, абсолютно неподконтрольный твой мозг просто не справляется с таким потоком…

Гостомель - это аэропорт и точка, в которую в первые несколько дней войны вкладывали наибольшие усилия, пытаясь ее взять, чтобы развернуть там плацдарм для развертывания своей техники, для десанта с самолетов, потому что там была огромная взлетная полоса, которую в итоге уничтожили сами украинцы, чтобы не позволить туда прилететь россиянам. Мы поехали туда, мы стояли около оцепления военного и слышали выстрелы и грохот разрывов буквально в нескольких километрах от нас...

Автор фото, YURI BELYAT/Poligon.media Подпись к фото, За 15 дней войны Киев покинул каждый второй житель, заявил мэр Виталий Кличко

Мы видели, как какая-то неопознанная военная техника прорывается в район Оболони. Оболонь - это район Киева, в котором, по сообщениям украинской прессы и украинского министерства обороны, были уничтожены несколько групп русских диверсантов, одетых в украинскую форму, на украинских машинах. Мы слышали стрельбу, которая там происходила.

Главное ощущение от этой войны - это вот этот хаос, стрельба и абсолютное непонимание, куда, зачем и что происходит. Потому что война казалась абсолютно нереальной, она казалась абсолютно невозможной и настолько абсурдной, что все, что на ней происходило, вызывало просто чувство какой-то нереальности - ты не верил, что это происходит на самом деле.

Автор фото, YURI BELYAT Подпись к фото, Эвакуация

Через три дня в Киеве я понял, что работать здесь у меня, скорее всего, не получится из-за моих [российских] документов. Поэтому было принято решение уезжать из Киева во Львов… Помню, что я спал на полу за кроватью в бронежилете и каске, потому что окна в центре города тряслись от работы противовоздушной обороны…

Было принято решение во Львове снимать беженцев и работать с гуманитарной катастрофой, которая просто потрясла весь запад Украины. Потому что Львов, Ивано-Франковск и другие города и западные области стали прибежищем для миллионов беженцев из центральных и восточных частей страны, охваченной войной…

Дорога из Киева до Львова заняла у нас 14 часов при обычных семи часах - большую часть из этого мы стояли в пробках, пытаясь выбраться из Киева...

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Это ад на земле" - рассказ жительницы Киева об эвакуации

Прямо перед нами взорвали мост на житомирской трассе - нас пустили в объезд. Мы стояли три часа в огромной пробке, продвинулись на полтора километра за это время и с замиранием сердца наблюдали за воздушной дуэлью двух самолетов прямо над нами буквально в нескольких километрах. И мы понимали, что в любой момент один из самолетов может упасть прямо на очередь из машин, стоящих на дороге…

Мы приняли рискованное решение уходить еще восточнее - на дорогу на Васильков. Васильков - это второй аэропорт рядом с Киевом, за который тоже именно в тот момент шли бои. И дорога проходила прямо перед аэропортом, то есть аэропорт напрямую прилегает к шоссе… Нам повезло - в этот момент было затишье, мы смогли спокойно проскочить опасный участок дороги в несколько десятков километров.

И после этого спокойно и уже расслабленно ехали в сторону Львова - несмотря на огромное количество блокпостов, несмотря на то, что чем западнее, тем больше каждое село превращалось в оборонительный пункт. Потому что каждый съезд дороги перекрывается баррикадами, и каждый въезд в село превращается в опорный пункт…

Автор фото, YURI BELYAT/Poligon.media Подпись к фото, Беженцы

Беженцы во Львове

Оказавшись во Львове, я трижды за двое суток попал под проверку Службы безопасности Украины из за моего паспорта. Первый раз к нам в квартиру влетели люди с оружием, поставили меня лицом к стене и долго разбирались, кто я такой. Потом, услышав мои доводы и мою историю, все-таки сменили гнев на милость и перестали тыкать меня оружием. Убедились, что я действительно журналист…

Я жил вместе с парой беженцев из Киева. Они художники и не понимают, что им делать, потому что парня не выпускают из страны - он призывного возраста. Оля, его девушка, не хочет уезжать без него, но ей страшно находиться в Украине. А еще и страшнее за родителей, которые находятся в Киеве…

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Остались в Киеве. Кто и почему не уезжает, несмотря на обстрелы

Звонит [ей] мама из Киева и говорит, что они бегут в бомбоубежище, потому что у них трясутся окна, потому что очень сильные обстрелы. Потому что ракета попала в дом через три дома от их собственного. Ты видишь и слезы своей соседки, ты слышишь слезы ее матери по телефону - и ты готов провалиться под землю просто от осознания того, что твоя страна имеет к этому отношение…

Я ходил на вокзал, чтобы встретить поезда с беженцами, которые едут со всей Украины во Львов. Меня дважды задержали на несколько часов - потом еще четыре раза просто ко мне подходили полицейские и проверяли документы. И каждый раз мне приходилось объяснять, что меня буквально только что выпустили из отдела, который находится прямо у вас в вокзале…

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Беженцы во Львове. 2 марта

Мир разделился на "до войны" и "во время войны"

Я вместе с беженцами уехал на гуманитарном конвое, который обычно доставляет гуманитарные грузы во Львов, а на обратном пути в Польшу отвозит туда женщин и детей. И в этот раз одним из беженцев и пассажиров этого автобуса гуманитарной помощи был я…

Пока я сидел на польском контроле, я познакомился с двумя ребятами из Афганистана. Один молодой парень, сбежавший, когда талибы пришли к власти, уехал в Одессу и работал грузчиком в порту. А теперь спустя год он бежит от другой войны к своим родственникам, которые осели в Швейцарии. А второй уехал из Афганистана уже очень давно, у него двое украинских детей, украинская жена… И он уезжал из Харькова и под бомбежками потерял свой паспорт, поэтому его тоже довольно долго держали на границе…

Автор фото, YURI BELYAT/Poligon.media Подпись к фото, На польской границе

Следующий день я провел в лагере помощи, работая с беженцами… И сел на ночной автобус… Доехал с тремя пересадками до Варшавы и сел на самолет, который привез меня в Вильнюс…

У меня пошли четвертые сутки без сирены воздушной тревоги, которые во Львове минимум раз в день все равно раздавались - я уже не говорю про Киев. И, конечно, мир как будто остановился для меня. Я пока не понимаю, что уже март, что весна, что я записываю это аудио 8 марта и абсолютно забыл, что сегодня праздник. Если бы мне не позвонили родители, я бы забыл поздравить жену с 8 марта. Просто потому, что мир разделился на "до войны" и "во время войны".

Автор фото, YURI BELYAT/Poligon.media Подпись к фото, Вещи для беженцев

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