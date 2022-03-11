"Время играет против Путина": эксперты о театре военных действий в Украине

Григор Атанесян

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Противотанковые ежи на Майдане Незалежности

К началу третьей недели вторжения в Украину российские войска по-прежнему не смогли захватить ни одного большого города, однако блокада Мариуполя и наступление под Киевом и Харьковом создали угрозу гуманитарной катастрофы. Сотни мирных украинцев уже погибли, больше двух с половиной миллионов стали беженцами.

Российские власти называют свои действия "спецоперацией" и говорят, что она идет по плану. Однако эксперты подчеркивают, что окруженные города отказываются сдаваться, украинцы встречают российскую армию как захватчиков, и ее наступление продвигается крайне медленно и со значительными потерями.

При этом специалисты ожидают усиления обстрелов городов и блокады или штурма Киева - возможно, для достижения максимального результата перед началом настоящих переговоров.

Наступление российской армии продолжается, хотя оно и оказалось очень медленным - за две недели был захвачен лишь один областной центр, Херсон с населением меньше 300 тыс. человек, и ни одного крупного города, подчеркивает Руслан Левиев, основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team.

Мариуполь остается в блокаде, но не сдается, Харьков даже не окружен, однако российские войска сумели обойти Николаев, продолжают атаковать на Черниговском и Сумском направлениях, говорит специалист.

К западу от Киева российская армия контролирует часть Житомирской трассы, которая имеет принципиальное значение, а также держит под контролем Ирпень и Бучу.

"Видимо, они рассчитывали, что не будет такого ожесточенного сопротивления со стороны местных жителей, территориальных сил обороны и украинской армии, и будет легче захватить города, - считает Левиев. - Этого не случилось, потому что везде - даже в Харькове - их встречают как оккупантов и захватчиков".

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С этим отпором Левиев связывает смену тактики российской армии - теперь она окружает города, отрезает их от снабжения, обстреливает их из систем залпового огня, сбрасывает авиабомбы - и предлагает мэрам сдать город, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

Но пока и эта тактика не является крайне успешной - мэр ни одного относительно крупного города не пошел на сдачу в обмен на гарантии безопасности. "И понятно, почему: даже если какой-нибудь мэр так сделает, совершенно очевидно, что жители города не согласятся с этим", - говорит Левиев.

Российской армии не хватает личного состава, чтобы брать все крупные украинские города штурмом, предположил в разговоре с Би-би-си Франц-Стефан Гади, сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований.

"У украинских сил было достаточно времени, чтобы окопаться, подготовить оборонительные позиции, установить структуры командования и управления и разбить городской ландшафт на отдельные секторы многоуровневой обороны, - говорит Гади. - Одним из ключевых факторов в городских боях будет боевой дух. У украинцев до сих пор было в нем преимущество, но это, конечно, может измениться, если города будут отрезаны и в них закончатся припасы".

В материалах публицистов, наблюдающих за ходом конфликта через соцсети, порой встречается оценка, по которой российская армия эту войну проигрывает. Эксперты говорят, что это искаженное представление.

"Есть некоторый перекос за счет того, что украинские силы много снимают потери российских сил и практически ничего не говорят о своих потерях. Мы предполагаем, что потери у украинцев схожие, может быть, чуть меньше, чем у России, но схожие", - считает Левиев.

По его словам, иногда в соцсетях создается "ощущение постоянных победных реляций - наступление застряло, колонны завязли, солдаты российские демотивированы, голодные, топлива нет, еды нет, - звучит так, как будто завтра они пойдут с белым флагом сдаваться".

Эксперт подчеркивает - наступление увязает, буксует, но оно продвигается.

"Операция идет по плану", но в Украине воюют срочники

Российские власти не признают неудач в войне. "Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются", - говорил президент Владимир Путин на прошлой неделе.

Однако Минобороны РФ было вынуждено признать и потери российских войск, и "несколько фактов" участия в "спецоперации" солдат-срочников - что вызвало критику в том числе Кремля. Однако потери были признаны лишь однажды - 2 марта. Тогда было заявлено о 498 погибших российских военных, и с тех пор эта цифра не обновлялась.

"Минобороны пытается действовать как будто на опережение, давая комментарий, что срочники есть, но их мало - "отдельные инциденты", как они сказали, хотя в действительности это массовая практика", - говорил Левиев из Conflict Intelligence Team.

Специалист предполагает, что срочники могли оказаться в рядах участников "спецоперации" из-за некомплекта разных боевых подразделений армии. По его словам, командиры подразделений могли скрывать этот факт от начальства в своих отчетах, опасаясь понижения в звании или уменьшения жалования.

"И когда резко потребовалось послать на границу очень много солдат, Генштаб воспользовался теми цифрами, которые подавали командиры на местах. Тогда командиры и схватились за голову - где им взять полный комплект, о котором они докладывали? И в итоге либо обманами, либо уговорами, либо шантажом переводили срочников в ряды контрактников. Это массовая практика по всей России", - говорит Левиев.

В итоге сейчас становится очевидно, что даже в рядах боеспособных подразделений есть вчерашние срочники, что российская армия - не такая подготовленная, как это заявлялось в цифрах генштаба, считает эксперт.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил о привлечении добровольцев из Сирии для войны с Украиной, а министр обороны Сергей Шойгу сказал, что 16 тыс. жителей Ближнего Востока выразили желание воевать на стороне России.

Дальше - осада Киева?

"Я думаю, что Киев - единственный город, в котором российские силы предпримут попытку масштабного наступления в условиях городских боев", - говорит Франц-Стефан Гади из Международного института стратегических исследований.

Гади также предполагает другой сценарий: блокаду украинской столицы, которой будет предшествовать спецоперация элитных подразделений с целью занять ключевые здания и площади, такие, как Майдан Незалежности, чтобы посеять хаос и заставить правительство бежать, что будет большим психологическим ударом по защитникам города.

Автор фото, SATELLITE IMAGE 2022 MAXAR TECHNOLOGIES via EPA Подпись к фото, Российская военная техника возле села Берестянка в Киевской области

Однако специалист подчеркивает, что для успеха такой операции потребуется не только профессионализм захватчиков - им также должна сопутствовать удача, и им нужно, чтобы среди украинских сил началась паника, что он считает маловероятным.

Руслан Левиев также ожидает, что российская армия будет стараться максимально продвинуться в сторону Киева и блокировать его: "Время играет против Владимира Путина, идут потери, экономика катится в пропасть, мы теряем экономику с каждым днем. Возможно, скоро замаячит на горизонте момент, в котором нужно будет идти на переговоры - на настоящие переговоры с уступками со стороны России".

Он предполагает, что на такие переговоры Москва захочет прийти с максимальными победами: "Если будет блокирован Киев и там будет гуманитарная катастрофа, это мощный рычаг давления на украинскую сторону. Поэтому мы ожидаем самые сильные удары вокруг Киева".

Эксперт добавил, что следует ожидать дальнейшего наступления на черниговском и сумском направлениях и попыток окружить Харьков.

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