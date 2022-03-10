"Они уже могут лежать в братских могилах": отчаянная попытка добраться до попавшего в ловушку Мариуполя

25 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Россия срывает многочисленные попытки создать гуманитарные коридоры для вывода из Мариуполя мирных жителей, утверждают украинские власти

Город Мариуполь вот уже несколько дней практически отрезан от внешнего мира, российские войска продолжают массированные обстрелы жилых районов, а родные и близкие не могут дозвониться до людей, оказавшихся запертыми в городе без воды, отопления и электричества. В городе подходят к концу запасы продовольствия и медикаментов, а гуманитарные коридоры, как утверждают украинские власти, российская сторона открывать не дает.

Мариуполь с населением 400 тыс. человек является для России ключевой стратегической целью, поскольку его захват позволил бы военизированным формированиям из самопровозглашенных ДНР и ЛНР соединиться с движущимися из Крыма российскими войсками.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас в Мариуполе сложилась самая тяжелая в масштабах всей страны ситуация.

В городском совете Мариуполя сообщают, что обстрелы продолжались и в четверг. Би-би-си смогла подтвердить эти данные из независимых источников.

Как говорит член парламента Украины, уроженец Мариуполя Дмитрий Гурин, родители которого по-прежнему остаются в городе, в последний раз ему удалось поговорить с их соседями четыре дня назад. Разговор длился всего полминуты - в Мариуполе очень трудно найти точку с устойчивой связью.

"Мне успели рассказать только, что мои родители живы и укрываются в подвале, - говорит он. - Поймите, что это не нормальное бомбоубежище со светом, водой и уборной, это просто подвал без ничего".

По словам Гурина, его родители, которым под 70, вынуждены топить снег, чтобы получить воду, и готовить еду на костре прямо на улице под постоянными обстрелами.

"Это уже не война, это уже не армия против армии, это ковровые бомбардировки, это Россия против человечности", - настаивает он.

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Продавец кофе из Одессы Артур Бондаренко говорит, что каждый день безуспешно пытается связаться со своими близкими друзьями в Мариуполе, у которых шестилетний сын.

"Каждый день отправляю им сообщение: "Здравствуйте, доброе утро, как вы там?" Но ни одно из сообщений пока не прошло". В последний раз Бондаренко говорил с ними 2 марта.

"А ведь у них ни воды, ни электричества, ни отопления, и никакого бомбоубежища под домом", - говорит он.

Жительница Мариуполя Диана Берг в пятницу смогла вместе с мужем выехать из города, но уже на следующий день связь со свекровью прервалась, и они не знают, жива ли она.

"На следующий день после того, как мы выбрались, она сообщила, что жива, и узнала, что мы тоже живы, - говорит Диана, - но с тех пор мы ничего не знаем".

Подпись к фото, Жители Мариуполя вынуждены делить кров с незнакомцами, спасаясь от обстрелов

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил Би-би-си, что, по последним данным, в городе были убиты 1207 человек. Орлов, слова которого подтвердить из независимых источников пока не представляется возможным, говорит, что "это просто тела, которые мы собрали на улице".

Он также сказал, что невозможно идентифицировать всех погибших, так как людей хоронят в братской могиле из-за того, что добраться до кладбищ за пределами города невозможно.

Диана Берг также рассказывает о том, что в телеграм-чатах, откуда жители Мариуполя сейчас в основном и узнают все новости, много говорят о братских могилах.

"Мы ничего не знаем о наших друзьях, так что может быть они уже лежат в этих братских могилах", - говорит она.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мариуполь - далеко не единственный город, который подвергается обстрелам. Харьков и другие города также остаются мишенями для российской армии

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Многочисленные попытки эвакуировать из города мирное население за последние пять дней постоянно проваливались, поскольку, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, российские войска каждый раз возобновляли обстрелы.

По словам Орлова, городские чиновники были готовы в любой момент начать эвакуацию, однако достичь договоренности о создании гуманитарного коридора с российской стороной так и не удалось.

Орлов сказал также, что в четверг группа из примерно 100 граждан на частных автомобилях попыталась покинуть Мариуполь. Они проехали украинский блокпост, однако потом вынуждены были повернуть назад, когда российские войска открыли огонь рядом с их машинами, препятствуя проезду.

Родители и брат самого Сергея Орлова по-прежнему остаются под тяжелыми обстрелами в Мариуполе, и он уже девять дней не может с ними связаться.

Как рассказал учитель английского языка Александр Протяг, его мать и подруга заперты в городе, и у женщины, больной диабетом, кончаются необходимые лекарства.

"В первый день войны я достал ей инсулин, но он, скорее всего, уже кончился или вот-вот кончится, - говорит учитель. - Это настоящая гуманитарная катастрофа."

В свою очередь, депутат Гурин говорит о неминуемом кризисе с продовольствием.

"На очереди - голод, и это не шутка, через неделю в самом центре Европы будет настоящий голод", - утверждает он.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко называет действия российской армии тотальным злом, которому нет объяснения.

"Как это можно оправдать, - удивляется он, - ведь это самый настоящий геноцид, организованный Россией против нашего народа".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На этих кадрах видны работники роддома в Мариуполе вскоре после того, как по нему был нанесен удар

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Между тем в минобороны России в четверг сообщили, что роддом, пострадавший в среду в результате обстрела, еще задолго до этого был якобы занят украинскими войсками.

Однако на кадрах, сделанных вскоре после обстрела, видны беременные женщины и медработники, выходящие из здания.

"Слава богу, большинство людей было в бомбоубежище- говорит Орлов, - иначе все могло бы быть куда хуже".