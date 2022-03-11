"Авиаударов тут боятся больше всего". Рассказ жителя Харькова

16 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Разрушенное здание в Харькове. 10 марта 2022 года

Житель Харькова Андрей рассказал Би-би-си о том, как прошли последние несколько дней в осажденном городе.

"Когда над тобой летает самолет, это давит"

"В последние несколько дней в Харькове стало несколько меньше обстрелов из стволов артиллерии, систем залпового огня, таких как "Град", "Смерч", "Вихрь". Но стало больше обстрелов ракетных - и больше наносится авиаударов. И это, на самом деле, как раз то, чего тут боятся больше всего. Все плюс-минус поняли, что делать, когда бьет "Град"… Но когда над тобой летает самолет, и в зимнем небе его еще не видно - его только слышно, и летает он как бы кругами, ты не совсем понимаешь, где он и куда он собирается нанести удар.

Вот это давит довольно сильно. Плюс авиабомбы, которые он сбрасывает, имеют намного более большую поражающуе силу (против укрытий, подвалов, где находятся люди), чем например тот же "Град" ли "Смерч".

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Российские войска были отодвинуты от окружной [дороги] Харькова. И, насколько я знаю, вчера [украинскими силами] был взят контроль над населенным пунктом Дергачев. Это довольно большой районный центр недалеко от границы Харькова к северу ближе к границе с Россией.

И если бы удалось закрепиться, то это очень хороший военный успех - и, возможно, поэтому стало меньше огня артиллерийского огня из систем залпового огня по нам….

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"У мамы в эвакуации дела отлично"

Как мне кажется, люди сейчас чувствуют себя несколько расслабленно - в плане выйти за продуктами и так далее. Обстрелы не прекратились, они как бы изменили просто вооружения, которым сейчас Харьков обстреливают.

Последние пару-тройку дней мы стали больше времени проводить с отцом на улице - занимались просто какой-то, может быть, бессмысленной работой - типа снег убрать, перебраться в гараж, сделать какие-то вещи, просто чтобы заниматься чем-то полезным. Это очень сильно помогает в моральном плане - [лучше], чем просто сидеть на одном месте.

Пытаемся заниматься чем то полезным. Ходим за продуктами, общаемся с прохожими… Много параллелей, конечно, с перестройкой потому что все закрыто - киоски открываются продуктовые… Вот он открылся в девять часов утра - и до двух часов продает. Выстраиваются очереди… Молочный - так же. Мясной откроется завтра - и все это нужно выяснять и узнавать…

У мамы и сестры в эвакуации дела отлично. Они уже около недели находятся в Польше, арендовали дом за городом. Это очень удобно, поскольку у нас три собаки с сестрой, и там есть место, где с ними ходить в лес…

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Разрушенное здание в Харькове. 10 марта

Жизнь в подвалах

В общем, хорошо все у нас в плане и здоровья, и моральном, и всех гуманитарных потребностей…

В нашем частном доме условия, я бы сказал, выше среднего. В этом плане нам, наверное, очень сильно повезло, что нам удалось как-то обставить [подвал], провести туда свет, [есть] обогреватели, электричество даже [удалось] протянуть туда. Поэтому мы можем [здесь] находиться, в принципе, сколь угодно долго - не у всех в подвалах есть такая же возможность.

Многие подвалы - это просто холодные помещения. Сегодня и следующие несколько дней в Харькове будет не меньше, чем минус 10, поэтому находиться там долго довольно сложно.

Проблемы какие-то были в основном с электричеством и с интернетом - но это, скажем так, не жизненно важные вещи. У многих моих знакомых были проблемы с теплом и светом, и с водой - без этого сложнее, чем без интернета, скажем так.

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Буквально сегодня видел видео, где в центре города вывозят мусор - просто ездят обычные коммунальные службы и вывозят мусор!

Город работает, коммунальные службы работают, МЧС работает. Как только утихают обстрелы, выезжают машины - на то, чтобы разбирать, тушить завалы, доставать людей и так далее. Буквально у моей знакомой завалило. Мы быстро сориентировались, была вызвана МЧС, им сказали сидеть и ничего не делать. Скоро вытащили. Все, слава богу, целы.

Сложный вопрос [есть ли пострадавшие и погибшие среди знакомых], потому что из тех, о ком я знаю, таких случаев нет. Но при этом коммуникация с друзьями близкими и родственниками очень затруднена… О многих людях ты просто не знаешь - или они не отвечают или в дороге.

Многие люди сейчас едут с востока на запад - и часто с ними нет сутками связи. Оказывается, что они просто долго ехали, у них повыключались все телефоны и так далее. И еще большой аспект этого вопроса в том, что большая часть наших родственников и знакомых живет на Донбассе на территории ДНР и ЛНР. Связи с ними сейчас практически нет.

Автор фото, Anadolu Agency

В ДНР и ЛНР происходит тоже так называемый свой призыв - многих наших родственников просто как бы пришли и забрали из дома и увезли куда-то. И женщины не знают, где они, уже последние две недели. Поэтому ситуация такая сложная. Но надеюсь, что все живы-здоровы, целы - и что это все скоро закончится.

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"Падать в снег лицом не приходилось, но приходилось падать лицом в пол"

Мы неделю выходили на улицу, наверное, раз в день примерно. Обычно это за продуктами. И поскольку у нас частный дом, мы еще какое то время проводим просто во дворе. Кроме этого мы, в основном, никуда не ходим.

Но это обычно один выход за продуктами на полтора-два часа, потому что нужно обойти часть районов - никогда не знаешь, где что будет и какая очередь. Слава богу, под обстрелы на улице мы не попадали.

Падать в снег лицом не приходилось, но приходилось падать лицом в пол - в доме, когда мы здесь были в погребе. Когда обстрелы были в непосредственной близости от нашего дома.

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