Фотографии войны: боль и решимость Украины

56 минут назад

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Города и села по всей Украине все чаще поднимаются по утрам с воем сирены воздушной тревоги, которая часто звучит по многу раз на дню. Вой ракет, снарядов и бомб за почти три недели войны стал уже привычным шумовым фоном для многих украинцев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пуск ракеты над поселком Барышевка под Киевом, 11 марта 2022 года

Несмотря на то, что продвижение российских войск вглубь украинской территории замедлилось, обстрелы лишь усиливаются.

Россия утверждает, что удары наносятся исключительно по военным целям, однако факты свидетельствуют о том, что российская армия не делает большой разницы между военными и гражданскими объектами, и под ударом может оказаться любой из них.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пожар на складе в Калиновке Винницкой области был вызван российским обстрелом. 8 марта 2022 года.

Во втором по величине городе Украины Харькове практически не осталось районов, которые в той или иной степени не пострадали бы от обстрелов.

Автор фото, EPA

Из-за постоянных обстрелов большинство жителей покинуло город, в котором проживает полтора миллиона человек.

Те, кто решил остаться или не имел возможности уехать, с утра выстраиваются в очереди в магазины, банки, аптеки и на автозаправки, чтобы пополнить запасы.

Невидимая глазу, продолжается огромная гуманитарная операция с участием добровольцев, которые готовят еду для защитников города и всех, кто в ней остро нуждается.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Добровольцы готовят еду для защитников и жителей Харькова, 11 марта 2022 года

Каждый новый день войны приносит новые жертвы. Хотя официальную статистику вести крайне трудно, на основе имеющихся данных можно предположить, что тысячи украинцев погибли или получили ранения и травмы в результате обстрелов и бомбардировок.

Автор фото, Getty Images

Пожалуй, самая тяжелая ситуация сложилась в портовом городе Мариуполе, который вот уже две недели находится в осаде и подвергается постоянным обстрелам.

По данным городских властей жертвами этих обстрелов стали уже почти 1600 человек, но из-за интенсивности огня даже трупы не удается убирать с улиц, не говоря уже о том, чтобы выводить жителей из города через гуманитарные коридоры, поскольку российская сторона не соблюдает условия временного перемирия.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Больница Мариуполя после российского обстрела, 9 марта 2022 года

Неподалеку от Мариуполя продолжается сражение за другой портовый город - Николаев. Российская армия применяет там кассетные бомбы, однако даже это не может сломить сопротивления местных жителей.

Впрочем, как заявил в интервью Би-би-си мэр Николаева Виталий Ким, победу праздновать еще рано. "Мы побеждаем в этом сражении, но пока не в войне", - говорит он.

Автор фото, Scott Peterson/getty images Подпись к фото, Оболочка российской кассетной бомбы на улице Николаева, 10 марта 2022 года

В пятницу Россия впервые нанесла удар по Днепру, начав обстрелы и бомбардировки уже западных районов Украины.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В жилых кварталах Днепра после обстрелов работают пожарные. 11 марта 2022 года

Хотя украинские военные вот уже несколько дней не дают российским войскам прорваться к Киеву, столица готовится к худшему. Добровольцы роют траншеи и строят баррикады, превращая город в крепость.

Автор фото, Getty Images

Во многих районах города развернулись импровизированные полевые кухни: жители украинской столицы тоже хотят помочь общему делу.

Автор фото, DIMITAR DILKOFF/getty images

Впрочем, многие стараются выехать из страны, да и кто может обвинить в этом женщин и детей, мужья которых с оружием в руках остались защищать свою страну и хотят быть уверенными в том, что хотя бы их близким ничего не грозит.

Более 2,5 млн украинцев стали беженцами по вине российских властей, о чем заявила ООН.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие жители покидают Одессу, опасаясь, что город может оказаться следующим в военных планах Кремля. 9 марта 2022 года

Людям, в одночасье переброшенным из мирного в военное время и оказавшимся в роли беженцев в чужой стране, очень трудно сжиться с новой действительностью.

Особенно это касается детей. Конечно, им потребуется профессиональная психологическая помощь, а пока в центре по приему беженцев в Кишиневе клоун пытается развеселить украинскую девочку.

Автор фото, Michael Nigro/getty images

Когда идет война, искусство, как показывает множество примеров из прошлого, тоже часто становится ее жертвой. К счастью, война пока не коснулась Львова на западе Украины.