"Яхту Медведева" могут конфисковать в Финляндии. Накануне войны ее пытались спасти от санкций

Андрей Захаров

Би-би-си

14 минут назад

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Начало войны с Украиной яхта "Фотиния", которую Навальный приписал семье Дмитрия Медведева, встретила в Финляндии. После того как экс-премьер попал под санкции ЕС, эту яхту могут конфисковать - если найдут связь с ним. Би-би-си обнаружила, что накануне начала боевых действий собственник яхты, возможно, пытался спасти ее от санкций юридически. Физически он не мог увести ее в Россию из-за льда. А вот так называемую "яхту Путина" спасти от возможных санкций успели.

"Сейчас мы знаем, что будет происходить, мы знаем все проблемы, все трудности, все те предложения по санкциям, которые многократно из всех утюгов, так сказать, транслируют в наш адрес. Мы понимаем, что давление будет запредельным, но мы понимаем, каким образом этому давлению противостоять", - так говорил бывший премьер Дмитрий Медведев 21 февраля на заседании Совета безопасности России 21 февраля.

На том заседании, которое, вопреки обыкновению, было показано почти полностью по телевидению, Медведев, занимающий пост зампреда Совбеза, однозначно высказался за признание ДНР и ЛНР.

Автор фото, Kremlin.ru Подпись к фото, На заседании Совбеза Дмитрий Медведев выступил за признание ДНР и ЛНР

Через три дня после этого Россия начала войну с Украиной*. Знал ли Медведев, что решение о признании двух самопровозглашенных республик приведет к полномасштабным боевым действиям, пока неизвестно.

Но зато известно, что в день начала войны в компании, на которую записана так называемая "яхта Медведева", сменился собственник.

Би-би-си выясняла, зачем это могло быть сделано.

Что такое "яхта Медведева"

Осенью 2021 года яхта "Фотиния" вышла под российским флагом из Санкт-Петербурга, пересекла Финский залив и зашла в бухту финского города Котка. Здесь, в специальном эллинге Kotka Yacht Store, она хранится каждую зиму уже несколько лет.

Однако теперь ее зимовка может затянуться. Через несколько дней после начала войны ЕС внес Дмитрия Медведева в санкционные списки - как раз за то, что экс-премьер голосовал за признание ДНР и ЛНР.

После этого европейские чиновники стали искать возможное имущество лиц, попавших под санкции. Так они вышли на яхту "Фотиния", стоящую в эллинге в Котке, написала финская газета Helsinki Sanomat. Сейчас финские и европейские чиновники проверяют, как она связана с экс-премьером России.

"Яхтой Медведева" это судно назвал Алексей Навальный в знаменитом расследовании "Он вам не Димон". Собственно, Фотиния - это русскоязычный вариант имени Светлана. Именно так зовут супругу экс-премьера. Стоимость яхты на момент покупки составляла около 11 млн долларов.

Автор фото, Â© Xinhua via ZUMA Wire/TASS Подпись к фото, По версии Алексея Навального, яхта "Фотиния" могла быть названа в честь церковного имени Светланы Медведевой

Пока финские правоохранительные органы идут по стопам Навального, "Фотиния" остается в эллинге, выделяясь среди других яхт своими размерами: 32 метра в длину и семь - в ширину. Один из руководителей эллинга, Хейкки Куокка, пустил внутрь журналистов финского портала Yle и показал им судно.

В беседе с Yle Хейки Куокка заявил, что у него нет никакой информации о связях "Фотинии" с Дмитрием Медведевым. А Би-би-си он рассказал, что официальный владелец яхты исправно платит деньги за хранение и пока не выходил на связь, несмотря на интерес финских властей.

Как пытались спасти "Фотинию"

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Сейчас официальный собственник "Фотинии" - российская компания "Инвестиционное содружество", следует из базы судовых станций Международного союза электросвязи.

Российский сертификат на эксплуатацию моторной яхты этого типа у компании есть с 2009 года, указано в системе "СПАРК-Интерфакс".

До последнего времени "Инвестиционное содружество" было записано на кипрский офшор Furcina Limited. В расследовании Алексея Навального "Он вам не Димон" он упоминался как один из офшоров Ильи Елисеева - однокурсника Дмитрия Медведева. Именно Елисеев, по мнению Навального, якобы управляет активами Медведева.

Сам Елисеев говорил потом, что он "не завхоз премьер-министра", а упомянутые в расследовании активы принадлежат ему.

Однако в день начала войны с Украиной - 24 февраля - кипрская Furcina Limited вышла из собственников "Инвестиционного содружества", на которую записана яхта "Фотиния".

Теперь ее владелец - московское АО "Константа". От нее можно в два клика добраться до структур, упомянутых в расследовании Алексея Навального.

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS Подпись к фото, Впервые о яхте "Фотиния" рассказал Алексей Навальный в своем расследовании "Он вам не Димон"

Директор "Константы" Александра Мысякова одновременно возглавляет сразу две фирмы, принадлежащие московской компании "ФинКонсалтингК". "ФинКонсалтингК" - а в прошлом "Финансово-консультационная компания фонда "Дар" - была одной из ключевых структур в системе управления активами, которые Навальный приписал семье Навального.

Смена собственника яхты в день начала военных действий в Украине похожа на попытку ухода от потенциальных санкций, говорит гендиректор "Transparency International - Россия" Илья Шуманов (организация признана в России иноагентом). По его мнению, собственник яхты мог заранее знать о том, что Россия начнет "специальную операцию" против Украины, и потому запустил процесс перерегистрации.

Почему "Фотинию" не смогли вывести по морю

После начала войны в Украине европейские власти устроили настоящую охоту за яхтами российских чиновников и миллиардеров, попавших под санкции.

Так, в Германии была арестована 156-метровая яхта Dilbar Алишера Усманова, а в Италии - 143-метровый парусник Андрея Мельниченко. А французские власти арестовали яхту Amore Vero, которая, по их данным, принадлежит главе Роснефти Игорю Сечину (в самой компании отрицают, что Сечин имеет отношение к этому судну).

Зато счастливо избежала ареста яхта Graceful, которая записана на юрлицо, имевшее отношение к "дворцу Путина". Некоторые западные медиа даже называли ее "яхтой Путина". За две недели до начала войны она стояла на реконструкции на верфи в Гамбурге, но потом неожиданно, до окончания всех работ, отправилась в Калининград.

Автор фото, H2 YACHT DESIGN Подпись к фото, В начале февраля "яхта Путина" спешно покинула Гамбург и направилась в Калининград

Илья Шуманов ранее говорил Би-би-си, что ее так же, как и "Фотинию", возможно, пытались спасти от санкций.

Могли ли по такой же схеме оперативно забрать в Россию и "Фотинию"? Хейки Куокка из Kotka Yacht Store, где хранится "Фотиния", говорит, что это было невозможно из-за ледовой обстановки в Финском заливе, и собственник даже не предпринимал таких попыток.

"В конце февраля яхта не могла бы покинуть Котку: слишком много снега и льда", - сказал он Би-би-си.

"Без сопровождения ледокола она бы там не прошла", - говорит сотрудник петербургского порта, который имеет отношение к ледовой проводке судов.

Би-би-си обратилась за комментарием к Сергею Павлюкову - директору компании "Инвестиционное содружество", на которую записана "Фотиния".

"А вы американский террорист? Я американских террористов готов рвать зубами", - так отреагировал он, когда узнал, кто ему звонит.

"Вы ведь возглавляете компанию "Инвестиционное содружество"", - уточнил журналист Би-би-си.

"Причем здесь это?! Ерунда! Вы американский террорист, люди живут спокойно, а вас бы я разорвал на куски".

"А что с так называемой "яхтой Медведева", которая в Котке стоит?"

Но на этом разговор закончился.

* - Российские власти считают происходящее в Украине не войной, а специальной военной операцией