“Дом Дерипаски”: группа анархистов захватила многомиллионный особняк российского олигарха в Лондоне

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

31 минуту назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Имущество освобождено". Как полиция пытается выгнать активистов из особняка Дерипаски

Анархисты, захватившие четырехэтажный особняк в центре Лондона, вероятно, принадлежащий российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, продолжают протестовать на балконе здания несмотря на прибывшие отряды полиции.

Группа протестующих, называющих себя "Лондонские махновцы" (в честь украинского анархиста Нестора Махно), ворвалась в жилой дом, расположенный в одном из наиболее роскошных районов Лондона "Белгравия" в ночь на 14 марта.

"Российским олигархам: вы оккупируете Украину, мы оккупируем вас, - гласит заголовок манифеста, опубликованного в "Твиттере" группы. - Оккупировав этот дом, мы хотим выразить солидарность с народом Украины, а также с народом России, который не соглашался на подобное безумие".

К утру новость о вторжении активистов в роскошный особняк Олега Дерипаски разлетелась по всему Лондону.

Около полудня под окнами дома собрались десятки журналистов всевозможных СМИ. Вход в здание был оцеплен полицией.

"Это имущество освобождено", - написано на транспаранте, который повесили протестующие перед входом в здание.

Подпись к фото, "Имущество освобождено" - говорится на полотне, повешенном у входа в здание

Еще одно обращение, адресованное лично российскому лидеру Владимиру Путину, мы не можем здесь привести из-за содержащейся в нем нецензурной лексики.

Активисты - всего их было четверо - столпились на балконе, расположенном над входом в здание. Их лица были закрыты черными масками. Один из анархистов сказал, что он гражданин Литвы, другие отказались говорить, откуда они.

Протестующие заявили, что хотят переоборудовать особняк на семь спален стоимостью в 25 млн фунтов (более 32 млн долларов), под пункт приема украинских беженцев. В здании есть домашний кинотеатр, тренажерный зал и турецкая сауна.

"Мы хотим открыть здесь центр для беженцев, поскольку британские власти не смогли помочь тем, кому это помощь нужна сейчас больше всего", - рассказал по телефону корреспонденту Би-би-си один из сквоттеров.

"Позор [главе МИД Британии] Прити Пател, позор правительству!" - добавил он.

Подпись к фото, После прибытия полиции и спасателей активисты перебрались на балкон, где продолжили протестовать, несмотря на уговоры покинуть здание

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Около часу пополудни к дому прибьли около двух десятков полицейских в защитном снаряжении. Просверлив замок во входной двери, они вошли внутрь.

По данным лондонской полиции, в особняке прошел обыск, по итогам которого было установлено, что внутри дома никого нет, ущерба имуществу не нанесено.

Столичная полиция заявила, что продолжает взаимодействовать с теми, кто находится на балконе, соразмеряя необходимость применения силы с соблюдением безопасности участников.

"Они (полицейские) не могут ничего сделать с нами, потому что мы сидим на самом краю и это угрожает нашей безопасности", - рассказал по телефону один из активистов. находящихся на балконе.

Комментируя происходящее, пресс-секретарь британского премьер-министра заявил, что произвольный захват жилых домов - это противозаконное деяние и что власти рассматривают различные варианты того, как можно использовать попавшее под арест имущество, владельцы которого попали под санкции.

В понедельник в Британии было объявлено о запуске правительственной программы, призванной упростить прибытие в страну и размещение в ней десяткам тысяч беженцев из Украины.

Крупный российский промышленник Олег Дерипаска с 2018 года находится под американскими санкциями по причине своей, как считается близости к Кремлю.