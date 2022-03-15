Обвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лефортовский суд Москвы проводит выездной процесс по делу Навального в колонии №2 во Владимирской области

Государственное обвинение попросило суд приговорить политика Алексея Навального к 13 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Навальный и его соратники считают обвинения хищении пожертвований на антикоррупционную деятельность абсурдными и политически мотивированными.

"Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года", - сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений сторон (цитата по Интерфаксу).

Она также попросила дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей. Гособвинитель при этом не уточнила, 13 лет колонии какого режима - строгого или общего - она запрашивает для оппозиционера.

Суд проходит в колонии в Покрове во Владимирской области, где Навальный отбывает срок по делу "Ив Роше".

Новый суд над Навальным

Навального обвиняют по четырем эпизодам особо крупного мошенничества и в неуважении к суду.

Речь идет о предполагаемом хищении пожертвований на деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен), а также проявлении неуважения к судье во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко. Общая сумма хищений, вменяемых Навальному, составляет почти 2,7 млн рублей.

Навальный и его соратники считают предъявленные обвинения абсурдными. Отвечая в суде на вопрос прокурора о сборах пожертвований в ФБК политик, в частости, приводил аналогию: если человек собирает деньги на приют для кошек и параллельно покупает себе молоко, это не значит, что он что-то украл - главное, что он собрал 100 рублей на кошек и потратил все 100 рублей на них.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Навальный на заседании суда в колонии в тюремной робе. 21 февраля 2022 года

Обвинение вызвало в суд несколько свидетелей. Один из них отказался от показаний против Навального, после чего покинул Россию. Остальные свидетельствовали против Навального.

Свидетель Федор Горожанко работал в ФБК до 2019 года и занимался рассылками. В суде он назвал выдвинутое обвинение против Навального "абсурдным и фальшиво срежиссированным".

"Похоже было, что ФБК создан ради похищения денег?" - спрашивал Горожанко Навальный. "Обвинения, мягко говоря, абсурдны. Человек арендовал помещения, нанимал людей, платил зарплаты, выпускал расследования, баллотировался в президенты, написал программу, открыл штабы, а его обвиняют в том, что он вкусно поел в ресторане", - отвечал Горожанко.

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На прениях в суде прокурор Тихонова заявила, что ФБК с коррупцией в действительности не боролся, хотя собирал деньги на это - напротив, призывал нарушать российские законы, за что был признан Мосгорсудом экстремистской организацией, пересказывает ее выступления "Медиазона" (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

В своей речи она также перечислила страны, которые посещал политик, обратив внимание на то, что "особой популярностью" у него пользовались Германия и США. В Германии Навальный лечился после отравления боевым ядом "Новичок" во время поездки в Сибирь. Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению и ставят сам факт отравления под сомнение. После возвращения из Германии Навальный был отправлен отбывать реальный срок по делу "Ив Роше". Против него было возбуждено еще несколько уголовных дел, два из которых рассматривает на выездном заседании Лефортовский суд Москвы.

Что касается оскорбления судьи Веры Акимовой во время процесса по делу ветерана Игната Артеменко, то прокурор напомнила, что Навальный называел ее "оберштурмбанфюрером", и эту его оценку транслировали СМИ.

"Приговор у Алексея Навального давно известен"

"Будущий приговор Алексея не имеет ничего общего с законом", - написала в "Твиттере" пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя запрошенный прокурором срок.

По ее мнению, сдвоенное дело о мошенничестве и оскорблении суда "сфабриковано", а свидетели давали показания против Навального под давлением. Соратник политика Леонид Волков назвал запрошенный срок "абстрактной цифрой". "Приговор у Алексея Навального давно известен: пожизненное заключение", - написал он в телеграм-канале.

Сам Навальный на допросе в суде в колонии ранее говорил, что "неформальные требования" власти к нему "заключается в том, что я должен уехать, либо умереть". "Я не имею права здесь находиться, потому что я тревожу их покой. Я буду все равно тревожить их покой: на этом процессе или в тюрьме. Я буду тревожить их покой, потому что я не смирюсь с этой властью. И самое главное, что я не один такой", - заявил он.

"Есть большое количество людей, которые со мной в чем-то не согласны. Но при этом если у каждого спросить про коррупцию, то в целом со мной будут согласны. Если у каждого спросить, может ли вице-премьер возить своих собак на частном самолете и может ли у Путина быть такой дворец, то все согласятся со мной", - цитировали выступление политика его соратники.