Журналисты "Нашей Нивы" получили по 2,5 года тюрьмы. Они говорят, что над обвинением смеялись даже охранники

11 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, NASHA NIVA Подпись к фото, Андрей Скурко (слева) и Егор Мартинович получили по 2,5 года колонии, они признаны политзаключенными

Главный редактор белорусской "Нашей Нивы" Егор Мартинович и руководитель рекламного отдела издания Андрей Скурко получили по 2,5 года тюрьмы. Формально по экономической статье о неуплате коммунальных услуг, при этом оба признаны политзаключенными, а "Нашу Ниву" власти Беларуси признали "экстремистской" и заблокировали.

Приговор 15 марта огласила судья Заводского районного суда Минска Анжела Костюкевич. Днем ранее к точно такому же сроку Мартиновича и Скурко просил приговорить государственный обвинитель.

Журналистам вменили статью "причинение имущественного ущерба без признаков хищения", максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы.

"Надо мной смеются даже охранники, мне стыдно сокамерникам говорить, в чем меня обвиняют", - рассказывал Мартинович в интервью Би-би-си, которое он дал письменно из СИЗО в ноябре 2021 года.

По его словам, "Наша Нива" якобы платила за электроэнергию не по тому тарифу, по которому была должна - для физических лиц, а не для юридических, и электросетям был нанесен ущерб на сумму 3500 белорусских рублей (около 116 тысяч российских рублей/1000 долларов по курсу на 15 марта - Би-би-си).

Автор фото, EGOR MARTINOVICH

Долг, позже увеличившийся в деле до 10 тысяч белорусских рублей, погасили сами сотрудники "Нашей Нивы". После этого "Минскводоканал" и "Минскэнерго" отозвали свои иски.

Проблемы у Мартиновича - как и у всех независимых белорусских журналистов - начались после массовых демонстраций протеста против результатов президентских выборов в августе 2020 года. Он отсидел административный арест в изоляторе на Окрестина, потом его задержали по обвинению в клевете, но отпустили через трое суток под обязательство не покидать страну. Наконец, в июле 2021-го его и Андрея Скурко арестовали.

"Наша Нива" - старейшее издание Беларуси, начавшее выходить в 1990-м году - признана в стране экстремистской, ее сайт заблокирован. Сотрудники эмигрировали и продолжают работу.

"После того, как власти разгромили TUT.by - крупнейшее онлайн-медиа в стране - стало понятно, что придут за всеми. Были ли какие-то сигналы, что будут бить конкретно по нам? Да нет, просто все вокруг взрывалось. Но мы продолжали работать подчеркнуто легально, чего нам бояться в своей стране", - рассказывал в своем ноябрьском интервью Егор Мартинович.

В своем последнем слове Мартинович и Скурко просто поблагодарили тех, кто поддерживал их после ареста.