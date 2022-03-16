Украине предлагают шведскую или австрийскую модель нейтралитета. Что это значит?

8 часов назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Внеблоковый статус не мешает Швеции участвовать в совместных военных операциях и учениях с НАТО

На российско-украинских переговорах о прекращении огня обсуждается вопрос о закреплении за Украиной статуса нейтрального демилитаризованного государства по австрийскому или шведскому варианту, подтвердил в среду пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, этот вариант "может рассматриваться как определенный компромисс". В детали Песков вдаваться не стал.

Как утверждает глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, с предложением об австрийской или шведской модели выступила украинская сторона, вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины.

Такая модель предполагает, что страна отказывается от вхождения в военные блоки и размещения на своей территории иностранных военных баз, но будет иметь собственную армию и военно-морские силы, сказал Мединский.

Правда, в Киеве напоминают, что в 2010 году страна уже провозглашала нейтралитет и внеблоковость, а четыре года спустя Россия аннексировала у нее Крым и оказала поддержку сепаратистам Донбасса.

Советник главы офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк уточнил, что поскольку Украина воюет с Россией, на переговорах речь шла не о шведской или австрийской моделях нейтралитета, а об украинской.

"Во-первых, это означает абсолютные гарантии безопасности. Настоящие, а не протокольные или будапештские. А это значит, что стороны-подписчики гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия", - цитируют Подоляка украинские СМИ.

Неважно, как будет называться вариант нейтралитета Украины, если его принятие позволит остановить военные действия. Би-би-си рассмотрела, что собой представляют модели европейского нейтралитета, о которых говорит Мединский.

Австрийская модель

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В рамках программы "Партнёрство во имя мира" Австрия участвует в различных миротворческих миссиях НАТО. На фото - австрийские военные в Косове защищают сербский анклав

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Австрия не имеет общих границ с Россией, со всех сторон она окружена дружественными ей государствами - как членами НАТО (Италией, Германией, Словенией, Чехией, Словакией и Венгрией), так и не входящими в альянс Швейцарией и Лихтенштейном.

Нейтралитет Австрии в определенной степени явление вынужденное. После Второй мировой войны Австрия была оккупирована странами-победительницами, каждая из которых испытывала желание втянуть ее в свою сферу влияния.

Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции в течение десяти лет не могли договориться о будущем Австрии - вольется ли она в соцлагерь или пойдет по пути западных стран. Решением проблемы стала подписанная в 1955 году декларация о независимости Австрии и провозглашенный ею нейтральный статус.

Объявленный Австрией нейтралитет позволил ей не только избавиться от оккупации, но и получить от США гарантии безопасности - что было отнюдь не лишне, поскольку на тот момент Австрия граничила со странами Варшавского договора - Чехословакией и Венгрией, а также с коммунистической Югославией.

После распада социалистического блока нейтральная Австрия фактически оказалась под "зонтиком" НАТО - напасть на нее, не нарушив границы других стран альянса, могут только Швейцария или Лихтенштейн, но этот расклад представляется фантастическим.

Несмотря на отказ от участия в военных союзах и запрет на размещение военных баз на своей территории, Австрия участвует в различных военных программах НАТО, оказывает альянсу содействие в проведении боевых операций и входит в структуру безопасности Евросоюза.

Партнерство между Австрией и Североатлантическим альянсом крепнет - так, в прошлом году было заключено соглашение о бюро по связи с НАТО в Вене.

Время от времени (как правило, в предвыборный период) в Австрии возникают дискуссии о возможном вступлении в НАТО, но большинство населения эту идею пока не разделяет.

Шведская модель

Шведский нейтралитет имеет гораздо более давнюю историю, нежели австрийский. На протяжении более чем двух столетий после окончания Наполеоновских войн страна избегала заключения военных союзов с кем бы то ни было, старалась не провоцировать соседей - и это ей удавалось.

В различных научных статьях позицию Швеции называют идеальной формой политики невмешательства в военные конфликты. Издержками такой политики была необходимость постоянно балансировать между крупными державами и сотрудничать с различными одиозными режимами ради сохранения независимости. Например, в годы Второй мировой войны Швеция торговала и поддерживала дружественные связи с Третьим рейхом и странами гитлеровской "оси".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В НАТО Швецию называют "нейтральным" союзником

По окончании Второй мировой и с началом холодной войны Швеция осталась верна себе - не вступила ни в НАТО, ни в восточный блок. "Мы проводим политику активного нейтралитета", - заявлял ныне покойный премьер Швеции Улоф Пальме. Но говорить о полном нейтралитете Швеции не приходится. В послевоенные годы она активно взаимодействовала с западными странами и американской разведкой, а после развала соцлагеря и СССР это сотрудничество только усилилось.

В современных документах НАТО Швецию называют "нейтральным" союзником. Стокгольм стал одним из первых участников созданной в 1994 году программы НАТО "Партнерство ради мира", шведская армия и североатлантический альянс регулярно проводят совместные военные учения.

Шведские военные и гражданские специалисты участвовали во всех операциях под руководством НАТО, проводившихся по мандату ООН - в Боснии и Косово, в Мали, в составе Международных сил содействия безопасности в Афганистане, при проведении ЕС и НАТО антипиратского патрулирования в Индийском океане.

Во время операции НАТО против режима Каддафи в Ливии в 2011 году Швеция направила в зону боевых действий восемь истребителей Сааб "Грипен", самолет-разведчик "Гольфстрим IV" и самолет-заправщик C-130 "Геркулес", а также группу военных специалистов.

24 сентября 2021 года министры обороны Швеции, Дании и Норвегии подписали соглашение об углублении военного сотрудничества. Шведский министр обороны Петер Хультквист заявил тогда, что ситуация в Северной Европе и проливах Балтийского моря ухудшилась по вине России, которая, по его словам, "готова использовать свою военную мощь для достижения политических целей и задач".

Автор фото, Alamy

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