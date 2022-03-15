"На собственных условиях". Какова цена выхода России из Совета Европы?

29 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы начали заседание в понедельник с минуты молчания по жертвам российской агрессии в Украине

МИД РФ уведомил Совет Европы, что оставляет за собой право выйти из организации "на собственных условиях" - из-за "беспрецедентного санкционного давления на Россию и ее граждан". Эксперты прогнозируют возможный отказ России от выплаты взноса в СЕ и компенсаций по решениям ЕСПЧ на сумму более 40 млн евро. Для самой же России и ее граждан это решение может иметь более существенные последствия.

В письме о решении покинуть эту организацию глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что уведомляет об этом "в соответствии со статьей 7 Устава".

В ней действительно говорится, что любой член СЕ может выйти из его состава, официально уведомив о своем намерении генерального секретаря. Той же статьей прямо установлены сроки выхода - конец текущего финансового года.

При этом условия выхода четко прописаны лишь на случай, если Комитет министров сам предложит государству, допустившему грубые нарушения Устава, добровольно покинуть организацию под угрозой исключения из нее.

Однако Россия дожидаться такого предложения не стала, а в письме Лаврова говорится: "Оставляем за собой право выйти из СЕ на собственных условиях". О чем конкретно идет речь, в письме не уточняется.

Не ясно также, что означает уведомление России о "намерении денонсировать Конвенцию по правам человека", важнейшим инструментом которой служит Европейский суд по правам человека.

Процедуру выхода из Конвенции регулирует статья 58 этого международного договора. Лавров ссылается только на один из четырех пунктов этой статьи - что денонсация возможна через полгода после уведомления о ней.

Какими будут условия, сроки и порядок денонсации, также не ясно.

Исходя из письма, дата денонсации Конвенции может наступить не раньше 15 августа, а дата выхода из СЕ - не раньше 1 января 2023 года.

При этом в письме Лаврова ничего не говорится о готовности исполнить остальные пункты статьи 58. Они прежде всего касаются условий выхода государства из под юрисдикции ЕСПЧ и исполнения обязательств по его решениям.

После заявления России о выходе из Совета Европы ПАСЕ проголосовала за процедуру исключения России из СЕ, и Комитет министров СЕ назначил на 16 марта внеочередное заседание по этому поводу.

Руководители ПАСЕ, Комитета министров и генеральный секретарь СЕ заявили, что применение статьи 8 Устава об остановке членства по инициативе Совета Европы, вызвано необоснованной и неспровоцированной агрессией России против Украины.

Итогом заседания, как ожидается, станут условия, на которых России будет предложено выйти из СЕ.

Что будет с членским взносом России?

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Эксперт по Совету Европы, пожелавший остаться анонимным, считает, что "собственные условия", о которых предупреждает российский МИД, в первую очередь касаются денег.

В 2022 году членский взнос России составляет 34 млн евро из 477 млн общего бюджета СЕ, то есть около 7%. Таких крупных доноров в Совете Европы еще четверо: Великобритания, Франция, Германия и Италия, остальные государства платят в СЕ меньше.

14 марта генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич сказала в обращении к ПАСЕ, что Россия юридически обязана выполнить свои финансовые обязательства в соответствии с программой и бюджетом на 2022-2025 годы.

Срок первого платежа за 2022 год истек две недели назад, но Россия его не внесла. Полная сумма взноса должна быть выплачена до июня. Собирается ли Россия его вносить - неизвестно.

При отсутствии четкой процедуры условия выхода России должны были бы определять переговоры с СЕ, рассуждает эксперт. Это может занять длительное время - например, Великобритания обсуждала условия брексита полтора года. Но не исключено, что Россия просто откажется платить взнос за 2022 год, говорит он.

Глава СЕ отметила, что представители других государств - в частности, Германии и Франции, уже прилагают усилия по обеспечению финансовой стабильности Cовета Европы на случай неуплаты взноса Россией.

Что будет с выплатами по решениям ЕСПЧ?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эксперты полагают, что Россия все равно будет обязана выполнить решения ЕСПЧ

Самая крупная компенсация, которую Россия в 2021 году официально обязалась выплатить, присуждена ЕСПЧ по межгосударственной жалобе Грузии за аресты, содержание под стражей и коллективное выдворение с территории РФ граждан Грузии в 2006 и 2007 годах. Сумма выплат составляет 10 млн евро.

По Конвенции Россия будет обязана исполнить все решения ЕСПЧ о нарушениях прав человека, совершенных до момента денонсации Конвенции или выхода из СЕ. Исходя из письма Лаврова, это как минимум 15 августа 2022 года и как максимум - 1 января 2023 года.

Все жалобы на такие нарушения, поданные в установленные сроки (то есть, 4 месяца после отклонения жалоб национальными судами), ЕСПЧ будет вправе рассмотреть. А Россия вынесенные решения будет обязана выполнить. Таких решений, и соответственно присужденных компенсаций после денонсации Конвенции может быть несколько десятков тысяч, прогнозирует эксперт.

Рассмотрения в ЕСПЧ ожидают и масштабные межгосударственные дела по жалобам Украины и Нидерландов против России - несет ли Россия прямую ответственность за гибель людей в результате крушения "Боинга" MH17, а также за другие нарушения прав человека на востоке Украины в 2014 году.

По мнению эксперта, перспектива выплат по решениям ЕСПЧ может в итоге повторить историю с выплатой СССР царских долгов. Рано или поздно России придется заплатить долги по нарушениям прав человека, считает эксперт.

Что будет с рассмотрением новых дел в ЕСПЧ?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Дело о том, несет ли Россия прямую ответственность за гибель людей в результате крушения "Боинга" MH17 ожидает своего рассмотрения в ЕСПЧ

"Никаких "собственных условий" в Уставе не предусмотрено.

Но нельзя исключить, что Россия будет полностью игнорировать постановления ЕСПЧ по жалобам на любые нарушения, совершенные уже после 15 марта 2022 года. А нарушений Конвенции до 1 января 2023 года, очевидно, будет немало", - сказала Би-би-си юрист правозащитного центра "Мемориал" (включен в реестр НКО, исполняющих функции иностранных агентов) Татьяна Глушкова, которая ведет дела по жалобам россиян в ЕСПЧ.

Глушкова также отметила, что во вторник ЕСПЧ вынес первое постановление о митингах в эпоху пандемии, постановив, что несколько месяцев абсолютного запрета митингов под угрозой уголовного преследования нарушают Конвенцию - особенно когда другие формы совместного пребывания людей (например, в офисах) не запрещены, а государство не воспользовалось правом отступления от своих обязательств в чрезвычайной ситуации.

Какие еще последствия может иметь выход России из Совета Европы?

Автор фото, @avtozaklive Подпись к фото, Нарушений Конвенции до 1 января 2023 года, очевидно, будет немало, полагают эксперты

Помимо прочего, выход из Совета Европы и Конвенции по защите прав человека означает, что государственные органы и суды смогут не оглядываться даже на те европейские стандарты прав человека, которые под сомнение в России до сих пор не ставились.

В последние годы эти гарантии существенно ослаблены поправками к Конституции, позволяющими Конституционному суду РФ признавать нормы Конвенции в толковании ЕСПЧ противоречащими Конституции и неисполнимыми на территории РФ.

Но законодательство России в сфере прав человека более 20 лет развивалось именно под влиянием европейской конвенции, и по Конституции РФ она является составной частью российской правовой системы.

Наиболее радикальным последствием выхода из Конвенции может стать вопрос о возвращении смертной казни. Конституционный суд ранее признал, что мораторий на смертную казнь носит бессрочный характер, однако в Уголовном кодексе норма о смертной казни по-прежнему есть.