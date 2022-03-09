"Несколько фактов присутствия". Что говорили в Минобороны и в Кремле о срочниках
"Несколько фактов присутствия". Что говорили в Минобороны и в Кремле о срочниках
Министерство обороны России признало "несколько фактов присутствия" призывников в зоне боевых действий. При этом, как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, "практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России". Конашенков также подтвердил, что несколько срочников попали в плен.
Президент России Владимир Путин 5 марта уверял, что на Украине присутствуют только контрактники.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы:
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