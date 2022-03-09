Киев, Одесса, Львов и Харьков: как музыканты поддерживают украинцев

39 минут назад

Музыканты пытаются внести свой вклад и помочь украинцам. В Киеве на Майдане 9 марта прошел концерт классической музыки в поддержку закрытия неба над Украиной.Помочь в создании бесполетной зоны Владимир Зеленский неоднократно просил страны Запада. Владимир Путин заявлял, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в военном конфликте небо.В Одессе 8 марта выступил военный ансамбль. Музыканты играли у баррикад, выстроенные для защиты национального театра оперы и балета. А харьковские музыканты транслируют свои выступления через интернет прям из подвала, где укрываются от обстрелов.