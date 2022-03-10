История туристов из России, застрявших за границей
История туристов из России, застрявших за границей
"Мы остались абсолютно отрезаны от своих финансов. Банально не можем пойти купить продуктов в магазине", - рассказывает Константин. Он оказался одним из тех россиян, кто оказался за границей до начала военного вторжения в Украину и не может вернуться домой из-за ограниченного авиасообщения и санкций, наложенных на российские банки.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), более 150 тысяч российских туристов находились за рубежом к ночи 27 февраля, из них порядка 27 тысяч - в странах, в которых имеются проблемы с вылетом в Россию.