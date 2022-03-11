Блокада Мариуполя. Рассказ жительницы

23 минуты назад

Мариуполь уже более недели находится в осаде. У жителей нет связи, люди за пределами города разыскивают своих близких в телеграм-каналах.

Русская служба Би-би-си поговорила с девушкой, которая успела выехать из Мариуполя. Теперь Саша (имя изменено по просьбе героини) прячется в 15 километрах от города с двумя маленькими детьми и не может дозвониться маме, которая осталась в центре. Она рассказала про бомбардировку роддома и объяснила, почему не верит в "зеленые коридоры".