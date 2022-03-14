Удар по жилой девятиэтажке в Киеве. Видео

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Удар по жилой девятиэтажке в Киеве. Видео

31 минуту назад

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По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере один человек погиб, 12 ранены в результате попадания снаряда в девятиэтажный дом в Киеве.

Утром 14 марта, по предварительным данным ведомства, артиллерийский снаряд попал в жилой дом в районе Оболонь. Минобороны России неоднократно утверждало, что целями ударов становится только военная инфраструктура.

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