Удар по жилой девятиэтажке в Киеве. Видео
Удар по жилой девятиэтажке в Киеве. Видео
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере один человек погиб, 12 ранены в результате попадания снаряда в девятиэтажный дом в Киеве.
Утром 14 марта, по предварительным данным ведомства, артиллерийский снаряд попал в жилой дом в районе Оболонь. Минобороны России неоднократно утверждало, что целями ударов становится только военная инфраструктура.
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