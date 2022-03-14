"Имущество освобождено". Как полиция пытается выгнать активистов из особняка Дерипаски
"Имущество освобождено". Как полиция пытается выгнать активистов из особняка Дерипаски
Особняк в Белгравии, принадлежащий, по данным британских СМИ, Олегу Дерипаске, 14 марта был захвачен активистами.
Сам Дерипаска включен в британский санкционный список. Протестующие называют себя "Лондонскими махновцами", уходить не собираются, а в особняк стоимостью несколько десятков миллионов фунтов предлагают заселить украинских беженцев.
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