"Имущество освобождено". Как полиция пытается выгнать активистов из особняка Дерипаски

"Имущество освобождено". Как полиция пытается выгнать активистов из особняка Дерипаски
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Особняк в Белгравии, принадлежащий, по данным британских СМИ, Олегу Дерипаске, 14 марта был захвачен активистами.

Сам Дерипаска включен в британский санкционный список. Протестующие называют себя "Лондонскими махновцами", уходить не собираются, а в особняк стоимостью несколько десятков миллионов фунтов предлагают заселить украинских беженцев.

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