Девушка с антивоенным плакатом в эфире "Первого" рассказала о причинах своего поступка

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Девушка с антивоенным плакатом в эфире "Первого" рассказала о причинах своего поступка

43 минуты назад

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Телеграм-канал "ОВД-Инфо" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) распространил обращение, которое редактор Первого канала Марина Овсянникова записала перед тем, как выйти с антивоенным плакатом в эфир программы "Время".

Девушка появилась в студии за ведущей Екатериной Андреевой с плакатом NOWAR.

ТАСС приводит цитату из сообщения Первого канала: "В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка".

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