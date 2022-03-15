Россия говорит, что бомбит военные объекты в Украине. Но под удар попадают жилые дома. Фотографии

час назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ракетный удар по киевской многоэтажке. Видео

Россия в лице ее министерства обороны и других представителей власти утверждает, что целью ударов в Украине становится военная инфраструктура - и наносятся они высокоточным оружием. Мировые СМИ при этом ежедневно публикуют ужасающие кадры разрушенных многоэтажных жилых домов, весь мир обошла фотография из разрушенного роддома в Мариуполе. Би-би-си выбрала несколько фото, сделанных в последние несколько дней. На них - не военные объекты.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) накануне сообщала, что по меньшей мере один человек погиб в результате попадания артиллерийского снаряда в девятиэтажный жилой дом в Киеве в районе Оболонь (см. видео наверху). Минобороны России неоднократно утверждало, что целями ударов становятся только объекты военной инфраструктуры.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Люди пытаются передвинуть поврежденный автомобиль перед горящим жилым домом, пострадавшим от артиллерийского обстрела в Киеве, 15 марта

Утром во вторник, 15 марта, снаряд попал в жилой девятиэтажный дом в Подольском районе Киева, заявили в ГСЧС. По данным службы, начавшийся после этого пожар охватил этажи с первого по пятый, был госпитализирован один пострадавший.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Первая мысль - все нормально, я живой". Обстрел Киева 15 марта

В Святошинском районе Киева "вследствие попадания боеприпаса" были разрушены и загорелись два жилых дома - девяти- и шестнадцатиэтажный. Во втором случае были обнаружены тела двух погибших, сообщила ГСЧС.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Разрушенный ударом с воздуха частный дом в жилом массиве Осокорки (входит в состав Киева), 15 марта

Обстрелам подвергаются и окраины Киева, свидетельствуют фотографии информационных агентств.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Там же местный житель фотографирует обломки ракеты

Наиболее пострадавший от боевых действий крупный город Мариуполь несколько дней подвергался обстрелу. Под один из обстрелов попал роддом. Российская стороны заявляла, что его якобы использовали как базу бойцы батальона "Азов". Но среди погибших оказалась беременная женщина.

После обстрела роддома в Мариуполе Twitter удалил два поста посольства России в Лондоне, в которых утверждалось, что атака была сфальсифицирована. В твитах посольства содержались необоснованные заявления о том, что больница в то время не работала, а фото были постановочными.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Развалины на месте разрушенной детской больницы в Мариуполе после обстрела 9 марта, снятые фотографом агентства Рейтер

Один из наиболее пострадавших от обстрелов город - второй по величине в стране Харьков. Один из ударов пришелся 1 марта по центральной площади Свободы, где находится областная администрация.

Обстреливаются и жилые кварталы. Местный житель рассказывал Би-би-си, что удары наносили системы залпового огня, такие как "Град", "Смерч", "Вихрь". Затем стало больше ракетных и авиационных налетов. Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию. Минобороны это не комментировало.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Разрушенное во время обстрела здание в центре Харькова, 13 марта

В городе не работает общественный транспорт, магазины и аптеки. Ночью город обстреливают. В ночь на вторник спасатели в Харькове и Харьковской области выезжали на пожары 34 раза, обстрелы и взрывы наблюдались в разных районах города и Изюмском районе области, под завалами найдены тела семи человек, сообщала утром ГСЧС.

Несколько дней назад управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщало, что большинство людей в эти дни гибнет в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также под ракетными и авиационными ударами.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пострадавший от обстрела детский сад в Харькове, 14 марта

К 15 марта в результате обстрелов в Харькове уничтожены сотни домов, утверждают в украинской полиции. Российские власти это не комментировали, Би-би-си не имеет возможность убедиться в достоверности этих цифр.

Фотографы международных агентств действительно фиксируют значительные разрушения.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Мужчина выносит вещи из разрушенного при ракетном ударе жилого дома. Харьков, 13 марта

Сообщения об обстрелах поступают и из Донецка, контроль над которым власти Украины потеряли еще в 2014 году. Минобороны России накануне заявило о гибели двух десятков людей в результате запуска ракеты "Точка-У" по центру города. Журналистам показали часть ракеты. В Киеве заявили, что украинские военные не могли нанести этот удар.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Фрагмент ракеты "Точка-У", упавшей в центре Донецка

По данным ООН, с 24 февраля в Украине погибли 691 мирных жителей.

Офис генпрокурора Украины утверждает, что с начала войны погибли 97 детей. Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию.

Автор фото, Reuters

В ночь на 14 марта был нанесен удар с воздуха по городу Ахтырка в Сумской области Украины. По словам мэра города Павла Кузьменко, в результате удара погибли как минимум три человека. "К сожалению, пока нет защиты от авиаударов, этой защиты нет у всей страны", - заявил мэр.

Российская сторона об этом обстреле ничего не сообщала. Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинский боец у развалин частного дома в южном пригороде Николаева, 9 марта

Фото разрушенных жилых домов поступают и из других регионов Украины.

Би-би-си не претендует на полноту картины разрушений по всей стране. Это лишь часть фотографий, появившихся на лентах мировых информационных агентств. В соцсетех и телеграм-каналах ежедневно появляется гораздо больше фото- и видеосвидетельств разрушений объектов невоенной инфраструктуры, но Би-би-си не может оперативно подтвердить их достоверность.

Автор фото, Alamy

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