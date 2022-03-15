Таджики, пакистанцы, вьетнамцы: как иностранцы эвакуируются из Украины
Таджики, пакистанцы, вьетнамцы: как иностранцы эвакуируются из Украины
С тех пор, как начался военный конфликт, Польша приняла почти два миллиона беженцев из Украины.
Со времен Второй мировой войны это самый крупный миграционный кризис в Европе.
Людям приходится по десятку часов стоять в очередях у границы, чтобы оказаться в Польше.
Среди беженцев большое число граждан других стран: Таджикистана, Вьетнама и Пакистана. Большинство из них пытаются вернуться назад на родину.
Польские власти обустроили приюты около границы, где дают всем желающим ночлег и еду.
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