"Я живой, а ты живая?" Обстрел Макеевки

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"Я живой, а ты живая?" Обстрел Макеевки

51 минуту назад

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16 марта в городе Макеевка, который находится под контролем сил ДНР (самопровозглашенная республика на востоке Украины), произошел обстрел. По уточненным данным, пострадали четверо взрослых и двое детей.

Представители самопровозглашенной республики утверждают, что удар был нанесен со стороны Украины.