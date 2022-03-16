"Я живой, а ты живая?" Обстрел Макеевки
"Я живой, а ты живая?" Обстрел Макеевки
16 марта в городе Макеевка, который находится под контролем сил ДНР (самопровозглашенная республика на востоке Украины), произошел обстрел. По уточненным данным, пострадали четверо взрослых и двое детей.
Представители самопровозглашенной республики утверждают, что удар был нанесен со стороны Украины.
Ранее Минобороны России обвинило Украину в нанесении удара тактической ракетой по Донецку 14 марта. Украинские военные отрицают, что обстреливали Донецк.