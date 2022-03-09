"Очень быстро повзрослели". Рассказы киевлян, решивших с детьми остаться в столице

Олег Черниш

ВВС News Україна

7 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Война России против Украины длится уже почти две недели. По данным ООН, за это время страну покинули около двух миллионов человек, преимущественно женщины с детьми. Однако некоторые родители принципиально решили остаться и сейчас находятся с малышами в самом эпицентре конфликта.

По состоянию на 9 марта главные бои российско-украинской войны ведутся вблизи Мариуполя, Сум, Харькова, Николаева и Киева. Именно столица по данным украинского генштаба остается одной из ключевых целей российских войск. Российские войска, по их данным, пытаются оцепить Киев и готовятся к штурму мегаполиса.

В таких условиях эвакуация киевлян происходит почти каждый день и почти непрерывно. Фактически каждый час с Центрального железнодорожного вокзала отходят несколько поездов в западные области Украины и в Польшу. Кроме того, жители столицы пытаются вывести семьи автотранспортом.

Точной цифры, сколько киевлян уже оставили свои дома, нет. Но улицы обычно шумной столицы пустеют. И дело здесь, очевидно, не только в комендантском часе.

Мало кто из родителей, особенно тех, у кого малолетние дети, может выдержать по 8-10 воздушных тревог в день, ночевки в подвалах и постоянные угрозы ракетного удара.

Несмотря на это, Украинской службе Би-би-си удалось пообщаться с молодыми родителями, которые, имея возможность для выезда из Киева, решили не покидать дом. Их имена и некоторые подробности местопребывания изменены из соображений безопасности. По этим же причинам в тексте отсутствуют фотографии героев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве

"Бежать некуда"

За окном многоквартирного дома на западной окраине Киева звучит ритмичное хлопанье. Маленькая девочка без боязни, но с большим интересом тянется к подоконнику, стараясь взглянуть на источник странного шума. За окном начинает завывать сирена, а телефоны звенят извещениями об угрозе удара с воздуха.

"Настюня, а ну быстро отойди от окна! Это, пожалуй, наша ПВО так громко работает", - отец маленькой Анастасии, 27-летний Владимир, подхватывает ее и быстро заносит в коридор. Именно здесь, а не в запыленном и загроможденном подвале дома, решили сделать временное убежище для ребенка на время воздушной тревоги.

Перед самым началом войны Насте исполнился год. В последние недели она быстро научилась ходить и теперь непрерывно исследует все уголки трехкомнатной квартиры. Кроме нее, в квартире живут еще мама Оксана, папа Владимир, его сестра и их родители.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Возможность уехать из Киева у них есть, объясняет Владимир. В первый день войны, 24 февраля, семья уже погрузилась в автомобиль и отправилась в направлении дачи в Киевской области. Но большие пробки на выезде из столицы заставили их изменить планы.

По всей вероятности, это спасло жизнь и здоровье членов молодой семьи. Сейчас вся местность, где находится их дача, находится фактически под оккупацией и в зоне постоянных боевых действий.

"Бежать некуда и желания такого уже нет", - объясняет Владимир, у которого есть и личный транспорт, и предложения от родственников на западе Украины, куда можно было бы эвакуироваться.

Постоянные воздушные тревоги и залпы артиллерии за окном, отмечает Владимир, пока не очень пугают его маленькую дочь.

"Она еще маленькая и не понимает, что происходит", - говорит он. Единственная причина, которая заставит семью покинуть столицу, это начало боевых действий непосредственно в городе, отмечает он и зашторивает переклеенные крест-накрест скотчем окна.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для многих киевлян метро стало единственным местом, где можно спрятаться от бомбежек

"Дети быстро повзрослели"

Дом 31-летней Людмилы расположен на территории крупнейшего киевского жилого массива - Троещины. Никаких военных объектов или оборонных предприятий здесь нет. Но именно этот район в первые дни войны стал едва ли не главной мишенью ракетных ударов российской армии. Их целью стала ТЭЦ-6, которая располагается здесь и снабжает теплом почти весь левый берег Киева.

Утром 27 февраля обломки российской ракеты упали недалеко от дома Людмилы. От взрыва в квартирах многоэтажек выбило стекла, сгорели припаркованные во дворе автомобили.

Эти обстрелы и взрывы она, мать 3-летнего сына и 8-летней дочери, помнит очень хорошо. Они происходили фактически в соседних дворах, и громкие звуки ночью пугали и будили детей. Но покидать столицу семья все же не планирует. Тем более что в троещинской квартире, кроме детей и их родителей, живут также бабушка и прабабушка. Уговорить их эвакуироваться оказалось тяжелее всего, говорит Людмила.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как сирот из Украины перевозят в Польшу

"Поначалу вариантов покинуть Киев не было, а когда начали поступать предложения, то опасность на дорогах была достаточно большой, тем более вывезти старшее поколение сложнее из-за их упрямства и заявления, что "я уже жизнь прожила". А без них ехать - не вариант", - объясняет киевлянка.

Что касается малышей, то они, как бы странно это ни прозвучало, через две недели войны уже вошли в ритм такой жизни и привыкли к правилам безопасности. К тем правилам, которые обычно позволяют себе игнорировать взрослые.

Автор фото, Alamy

"Дети за этот короткий срок очень повзрослели, четко знают и понимают, что нужно делать в случае воздушной тревоги и куда бежать. Но то, что в XXI веке они это чувствуют на себе… Очень страшно, когда воздушная тревога, нести их спящими в подвал, а к утру дети даже не понимают, как они там оказались", - с отчаянием в голосе добавляет молодая мама.

По ее словам, они с мужем спят поочередно, чтобы не упустить сообщение о воздушной тревоге. Что должно произойти, чтобы они покинули Киев, Людмила сказать не может. Но называет это "худшим вариантом развития событий", о котором даже не хочется думать.

Сдержанный оптимизм, по ее словам, ей добавляет только вера в вооруженные силы Украины.

Автор фото, ukrinform Подпись к фото, Многие столичные жители вступили в территориальную оборону Киева

"Это наш дом"

Когда житель столичной Дарницы, бывший фотограф Константин заступает на патрулирование в подразделении киевской терробороны, его жена Оля готовит ужин для их малышей - сына и дочери 5 и 7 лет. Семья, живущая недалеко от Дарницкой площади, принципиально решила не бежать из родного города. Более того, 30-летние молодые родители встали на его защиту.

Вариантов и предложений уехать было в изобилии. К примеру, ИТ-компания, в которой работает Ольга, заявила о готовности финансово и логистически помочь с переездом в западную часть страны или в Европу.

"Так что вариант эвакуироваться у меня был и сейчас есть. Мы приняли решение остаться, потому что это наш дом. Это место, где мы чувствуем себя в безопасности. Многодневная дорога, жизнь в незнакомом месте, в непонятных условиях пока кажется большим стрессом, чем ночь в подвале", - объясняет мама двоих детей.

По ее словам, семья сейчас не испытывает проблем с продуктами и связью, а также имеет в наличии очень хорошее бомбоубежище рядом с домом.

Война - не новое понятие в этой семье. Ольга родом из Донецка, там до сих пор живут ее родители. Поэтому ее дети с детства столкнулись с такими вещами, как обстрелы и взрывы.

"Мы не скрываем от них ничего, называем вещи своими именами. Обсуждаем, что может произойти и что мы будем делать в разных случаях. Пожалуй, самым сложным моментом пока было то, что мужчина пошел в терроборону, дети за него переживают, боятся, что он погибнет. Но понимают, что он нас защищает", - говорит Оля.

Ее муж Константин более лаконичен. "Киев - это мой город. Я здесь родился, вырос. И готов умереть именно здесь", - признается киевлянин.

Автор фото, Alamy

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: