География "груза 200". Какие регионы России сообщили о боевых потерях в Украине

час назад

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Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

Власти России продолжают настаивать, что вторжение в Украину, которое они называют "специальной операцией", проходит успешно. Минобороны России уже неделю не сообщает о боевых потерях. Би-би-си подсчитала, сколько российских регионов, согласно официальным данным, получили из Украины тела погибших военных.

Минобороны России в первый и единственный раз заявило о потерях 2 марта. Тогда, спустя неделю после вторжения, военное ведомство отчиталось о гибели 498 военнослужащих. С тех пор новые данные не публиковались.

Украинская сторона оценивает потерь российской армии гораздо выше.

Об погибших на войне регулярно сообщают власти российских регионов, называя при этом имена, фамилии и звания. Первым был глава Дагестана Сергей Меликов - 26 февраля он выразил соболезнования семье офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. После него это стали делать и другие губернаторы - от Чечни до Приморского края.

По подсчетам Би-би-си, региональные власти сообщили о гибели как минимум 71 человека, в большинстве случаев назвав и их имена.

Из этих данных следует, что "груз 200" пришел как минимум в 39 регионов. Всего в России 83 субъекта федерации, не считая аннексированных Крыма и Севастополя.

Больше всего признанных потерь - в Бурятии, глава которой сообщил о восьми погибших. Большинство прочих регионов признали гибель одного-двух человек.

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Что известно о взятых в плен

Минобороны России до сих пор ничего не сообщает о числе военнослужащих, попавших в плен.

То, что пленные были, следует из заявления представителя министерства Игоря Конашенкова, который в среду признал, что на Украину были отправлены не только контрактники, но срочники.

"Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены", - сказал он.

27 февраля МВД Украины предложил родственникам российских военных использовать онлайн-платформу для поиска информации о погибших и плененных военных. В тот же день этот сайт заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России.

Российские региональные власти объявили, что цель таких ресурсов - собирать данные о российских военнослужащих "по заказу украинских и западных спецслужб".

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