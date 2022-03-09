Российские войска обстреляли детскую больницу в Мариуполе, ранены 17 человек
По свидетельствам очевидцев и утверждениям местных властей, под российский обстрел попала больница в Мариуполе, в которой находились родильное, детское и терапевтическое отделения.
"Мариуполь. Прямой удар российских войск по родильному дому. Люди, дети под обломками. Зверство! Сколько еще мир будет оставаться сообщником, игнорирующим террор? Немедленно закройте небо! Прекратите убийства! У вас есть сила, но вы, кажется, теряете человечность", - написал украинский президент Владимир Зеленский в "Телеграме".
"Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в заявлении Мариупольского городского совета.
"Родильное отделение в центре города, детское отделение и терапевтическое отделение в больнице - все разрушено в результате налета российской авиации на Мариуполь", - заявил в "Фейсбуке" глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.Он добавил, что раненых в результате удара эвакуируют в ближайшую больницу.
По словам Кириленко, в результате удара по роддому были ранены 17 человек. Погибших нет. Среди раненых - медицинский персонал и роженицы.
По словам украинской стороны, авиаудар был нанесен во время режима "тишины", который был объявлен Россией.
Тем временем первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в "Фейсбуке" что российские войска нанесли артиллерийский удар по роддому в Мариуполе.
Би-би-си не может самостоятельно проверить утверждения, был ли это авианалет или артиллерийский удар, но депутат Верховной Рады Дмитрий Гурин подтвердил сообщения об ударе по роддому в интервью Би-би-си.
По его словам, нет информации о погибших детях и новорожденных, людей достают из-под обломков.
В соцсетях появились фотографии и видео разрушенной больницы.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в "Твиттере" назвал ужасным обстрел роддома в Мариуполе и заявил, что Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов.
"Мало есть вещей более низких, чем удар по уязвимым и беззащитным", - написал он, добавив, что Британия будет стремиться привлечь Путина к ответственности за его ужасные преступления.
Украина обвиняет Россию в неприцельной стрельбе по гражданским объектам.
Минобороны России продолжает настаивать, что ведет огонь только по военным целям, а поражения гражданской инфраструктуры называет "провокацией нац. батальонов".