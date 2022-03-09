Российские войска обстреляли детскую больницу в Мариуполе, ранены 17 человек

9 марта 2022, 17:40 GMT Обновлено 7 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, UNIAN

По свидетельствам очевидцев и утверждениям местных властей, под российский обстрел попала больница в Мариуполе, в которой находились родильное, детское и терапевтическое отделения.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по родильному дому. Люди, дети под обломками. Зверство! Сколько еще мир будет оставаться сообщником, игнорирующим террор? Немедленно закройте небо! Прекратите убийства! У вас есть сила, но вы, кажется, теряете человечность", - написал украинский президент Владимир Зеленский в "Телеграме".

"Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в заявлении Мариупольского городского совета.

Автор фото, UNIAN

"Родильное отделение в центре города, детское отделение и терапевтическое отделение в больнице - все разрушено в результате налета российской авиации на Мариуполь", - заявил в "Фейсбуке" глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.Он добавил, что раненых в результате удара эвакуируют в ближайшую больницу.

По словам Кириленко, в результате удара по роддому были ранены 17 человек. Погибших нет. Среди раненых - медицинский персонал и роженицы.

По словам украинской стороны, авиаудар был нанесен во время режима "тишины", который был объявлен Россией.

Тем временем первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в "Фейсбуке" что российские войска нанесли артиллерийский удар по роддому в Мариуполе.

Автор фото, UNIAN

Би-би-си не может самостоятельно проверить утверждения, был ли это авианалет или артиллерийский удар, но депутат Верховной Рады Дмитрий Гурин подтвердил сообщения об ударе по роддому в интервью Би-би-си.

По его словам, нет информации о погибших детях и новорожденных, людей достают из-под обломков.

В соцсетях появились фотографии и видео разрушенной больницы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в "Твиттере" назвал ужасным обстрел роддома в Мариуполе и заявил, что Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов.

"Мало есть вещей более низких, чем удар по уязвимым и беззащитным", - написал он, добавив, что Британия будет стремиться привлечь Путина к ответственности за его ужасные преступления.

Украина обвиняет Россию в неприцельной стрельбе по гражданским объектам.