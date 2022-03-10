Жертвы обстрела роддома в Мариуполе, контратака под Киевом и уход компаний из России: главное к утру четверга о войне в Украине

10 минут назад

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Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Спасатели продолжают разбирать завалы роддома в Мариуполе, разрушенного российкой бомбардировкой. Ранее о погибших не сообщалось, сейчас известно о гибели трех человек, включая ребенка

Минувшей ночью в городах Украины продолжались обстрелы и эвакуация. США и Британия сделали ряд важных заявлений. Продолжается исход западных компаний и сервисов. Семь российских олигархов попали под британские санкции.

В этом обзоре - все самое главное к утру четверга.

Сегодня ровно две недели со дня вторжения российских войск на территорию Украины.

Мы следим за развитием ситуации в Украине в нашей прямой трансляции.

Жертвы ночных обстрелов

Поступают уточненные данные о жертвах обстрела больницы в Мариуполе. В городском совете сообщили, что три человека погибли, в том числе один ребенок. Ранее сообщалось о 17 раненых.

МВД Украины сообщает, что ночью в результате обстрела российскими силами села Слобожанское Изюмского района погибли четыре человека. Снаряд попал в жилой дом.

Погибли две женщины и двое детей. Сильно пострадала пятилетняя девочка, ей оказывается медицинская помощь.

Власти самопровозглашенной ДНР сообщают об обстрелах с украинской стороны четырех поселков в пригородах Донецка, расположенных возле линии фронта. Две женщины получили ранения.

Контратака под Киевом и эвакуация

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Каждый день Киев готовится к ночным боям (фото 9 марта)

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "Суспiльне" заявил, что ночь в пригородах Киева снова была тяжелой, но под утро украинской армии удалось провести контратаку.

"Мы подбили пять танков. Утром у Киева, на западной окраине, слышны были артиллерийские удары. Сейчас там происходят бои. Пока более подробной информации нет", - сказал Денисенко.

Продолжается эвакуация мирных жителей из Волновахи (город между Донецком и Мариуполем) и Сум. Волноваха обстреливается российскими войсками и формированиями самопровозглашенной ДНР.

Город Сумы осажден российскими военными. В девять часов утра по местному времени в городе должен был вступить в силу "режим тишины" и начаться третий этап эвакуации. Пока неясно, идет ли намеченное по плану.

Российские потери и другие заявления Запада

Британское министерство обороны заявило, что активность российской боевой авиации в украинском небе заметно снизилась.

В регулярном отчете ведомства о ситуации на Украине говорится:

Крупная колонна российской техники, наступающая на Киев с северо-запада, за последнюю неделю продвинулась очень мало, она несет потери.

За последние дни заметно снизилась активность российской авиации над Украиной, "вероятно из-за неожиданной эффективности" украинских средств ПВО.

По мере того, как растут потери российской стороны, президент Путин будет вынужден использовать солдат из разных силовых подразделений, хотя ранее Кремль утверждал, что не пойдет на это, считают в британском ведомстве.

США оценивают потери российской армии на Украине за первые две недели военных действий в 5-6 тыс. человек, сообщил источник в Вашингтоне компании Си-би-эс.

Он назвал потери России очень, очень значительными. Число раненых, по его словам, оценивается американскими властями примерно в 15-18 тыс. человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В четверг утром в ряде украинских городов открылись коридоры для эвакуации мирных жителей

Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что от России можно ожидать применение химического или биологического оружия в Украине.

Ее заявление прозвучало в ответ на заявление российского министерства обороны о том, что Украина может прибегнуть к химическому оружию.

"Теперь, когда мы видим эти ложные утверждения со стороны России, и Китай, кажется, одобряет эту пропаганду, следует ждать, что Россия применит химическое или биологическое оружие на Украине, или проведет операцию под ложным флагом с их применением. Логика ясна", - написала Псаки в "Твиттере".

Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Украине 13,6 млрд. долларов финансовой помощи.

Около 6,5 млрд из этой суммы выделено Пентагону на военную помощь Украине, а остальное - другим ведомствам на гуманитарную и экономическую помощь.

Канада пришлет Украине оружие и снаряжение на 50 млн долларов. В частности, будут присланы канадские камеры, которые устанавливаются на военных дронах. Об этом решении сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

Из России ушли еще несколько компаний

Автор фото, Getty Images

Продолжается исход западных компаний и сервисов с российского рынка.

Carlsberg объявил о закрытии производства одноименного пива в России.

YouTube остановил монетизацию для пользователей в России. Это означает, что они не смогут зарабатывать на рекламе.

Международная система экзаменов по английскому языку IELTS также объявила о приостановке работы в России

В GooglePlay для граждан РФ будут доступны только бесплатные приложения

Производители видеоигр и приставок PlayStation и Nintendo также прекращают работу на российском рынке.

Социальная сеть Twitter запустила веб-приложение для браузера Tor, с помощью которого можно обходить блокировки.

В России Twitter заблокирован, но с помощью Tor россияне смогут продолжить использовать соцсеть, сохраняя при этом анонимность в сети.

Новые британские санкции

Великобритания ввела санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, близких к Кремлю и правительству.

Это глава "Роснефти" Игорь Сечин, миллиардер Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Транснефти" Николай Токарев, руководитель ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев и владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Активы Романа Абрамовича в Великобритании заморожены

Для Абрамовича, пытавшегося в последние дни продать клуб, это означает, что сделка состояться уже не может. Его активы в Великобритании заморожены.

Государство берет на себя обязательство, кто клуб доиграет оставшиеся матчи английской Премьер-лиги, а игроки, тренеры и весь остальной штат будут получать зарплату.

Однако продавать билеты на матчи "Чесли" уже не сможет. Это значит, что на трибунах мы увидим только обладателей годовых абонементов, которых, впрочем, очень много.

По сведениям Би-би-си, Абрамовичу сообщили об этом за 15 минут до введения санкций.

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