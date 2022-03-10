Роман Абрамович попал под санкции в Великобритании
Великобритания ввела санкции в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича.
В сообщении британского правительства говорится, что речь идет "о полном замораживании активов и запрете на поездки".
Ранее СМИ уже писали, что Абрамович начал распродавать свои активы из-за возможных санкций в Великобритании из-за российского вторжения в Украину.
Одновременно с Абрамовичем под санкции попали глава "Роснефти" Игорь Сечин, миллиардер Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Транснефти" Николай Токарев, руководитель ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев.
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