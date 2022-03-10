Россия отказалась участвовать в работе Совета Европы. Что это значит?

час назад

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МИД России в четверг утром опубликовал сообщение, которое можно было расценить как заявление о готовящемся выходе страны из Совета Европы. Эксперты считают, что речи об этом пока не идет, однако российские политики призывают сделать это немедленно. Как это может отразиться на моратории на смертную казнь и рассмотрении исков в ЕСПЧ?

В заголовке сообщения использовано выражение "о ситуации в Совете Европы", и прямого указания на выход из Совета Европы в нем нет.

В нем сказано, что государства ЕС и НАТО, "злоупотребляя своим абсолютным большинством в комитете министров Совета Европы, "продолжают линию на разрушение" организации, а Россия "не намерена мириться с этими подрывными действиями" и "не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования".

"Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - заканчивается этими словами заявление.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог разъяснить, имел ли российский МИД в виду выход из всех институтов Совета Европы, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Все-таки не моя работа - комментировать заявления МИД России, согласитесь", - сказал он.

"Но, естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", - добавил Песков.

Российские политики тем временем призывают с этим поторопиться.

"Считаю, что прекращать работу в Совете Европы нужно незамедлительно, так же как и прекратить любые выплаты в пользу организации", - сказал РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Сам он еще не уверен в том, что Россия выйдет из Совета Европы, следует из его комментариев.

"Теперь мы сами наведем порядок там, где считаем нужным. Моськам просьба не путаться под ногами", - написал в телеграм-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой, которого в конце января не избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Сейчас право представительства России в Совете Европы (но не членство) приостановлено - решение об этом было принято на следующий день после начала российского вторжения в Украину.

Какова процедура

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Выход из Совета Европы регламентируется статьей 7 его устава, согласно которой страна должна уведомить генерального секретаря организации, прекращение членства наступает в конце финансового года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев года, пояснил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Речь о выходе России из Совета Европы пока не идет", а МИД, Клишас и Косачев разгоняют волну, после того как их полномочия в структурах ПАСЕ были приостановлено, считает правозащитник Павел Чиков.

"Для выхода из Совета Европы нужен федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, - написал он в своем телеграм-канале. - После принятия его Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписанием президентом денонсация вступает в силу".

В таком случае, согласно уставу, страна перестанет быть членом Совета Европы с 1 января 2023 года. "Такая процедура, возможно, и обсуждается в кулуарах, но не запущена", - констатирует Чиков. Раньше Россию может исключить только комитет министров Совета Европы.

Если нота генеральному секретарю будет направлена после октября этого года, то членство прекратится с только 1 января 2024 года, отмечает юрист Галина Арапова (внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

В России вернут смертную казнь?

Выход России из Совета Европы не будет означать возвращение смертной казни, заявил Косачев.

"Нет, у нас своя Конституция и свой Конституционный суд. Решения по смертной казни - там прежде всего, а не только и не столько в наших обязательствах перед Советом Европы", - сказал он Интерфаксу.

Клишас разъяснял этот вопрос - что возвращение смертной казни невозможно без решения Конституционного суда - еще 26 февраля, спустя два дня после российского вторжения на Украину, когда комментировал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Комитет министров Совета Европы 25 февраля по инициативе Украины и Польши приостановил право представительства России в Совете Европы. Такое решение было принято впервые в истории организации. Оно вступило в силу немедленно из-за вооруженного нападения России на Украину. Медведев назвал это "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов" "типа смертной казни для опаснейших преступников".

"Решение о выходе из Совета Европы никак не влияет на тему возвращения смертной казни в нашей стране. Этот мораторий носит бессрочный характер, и он не связан с нашим пребыванием в Совете Европы", - сказал сейчас Клишас ТАСС.

16 мая 1996 года президент Борис Ельцин издал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". С этого момента в России вступил в силу мораторий на применение смертной казни.

Что с ЕСПЧ

Механизм выхода из Совета Европы предполагает одновременную денонсацию устава организации и Европейской конвенции по правам человека, и Россия будет обязана отвечать за нарушения прав человека, пока не вступит в силу решение о денонсации, сказал Косачев.

Клишас пояснил, что россияне потеряют возможность обращаться в ЕСПЧ только после завершения всех процедур по выходу из Совета Европы. Даже после выхода из Совета Европы граждане России и других стран, а также организации, чьи права были нарушены действиями российских властей, могут обращаться в ЕСПЧ за защитой своих прав, если нарушение произошло до дня выхода из Совета Европы, отмечает Арапова.

"Если Россия выйдет из Совета Европы, а это определенная процедура, то после ее завершения наши граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ", - сказал правозащитник.

В случае исключения России из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы, пишет Чиков, уточняя, что таких жалоб в суде скопилось около 15 тысяч.

Россия будет обязана исполнить все принятые после ее выхода из Совета Европы решения ЕСПЧ. В случае неисполнения будет задействован соответствующий механизм комитета министров Совета Европы, добавил правозащитник. Однако исполнение решений Россией остается под вопросом, считает Арапова.

По мнению Араповой, выход России из Совета Европы вероятен - "судя по развивающейся риторике и событиям".

Были ли такие случаи

Ранее из Совета Европы выходило лишь одно государство - Греция в 1969 году. Страна так поступила в период власти "черных полковников". Но когда режим в стране изменился, Греция вернулась в организацию.

Сейчас Россия остается членом Совета Европы и участником конвенций Совета Европы. Судья, избранный в ЕСПЧ от России, остается членом суда, приостановление - не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи, говорилось в пресс-релизе организации.

Членство России в Совете Европы не приостановлено - только представительство, говорил Би-би-си главный редактор информационно-аналитического "Бюллетеня ЕСПЧ" Юрий Берестнев. Это означает, что в комитете министров Совета Европы не будет заседать посол России, а в ПАСЕ - российская делегация. На другие сферы деятельности в организации решение не распространяется.

"Не отреагировать Совет Европы не мог, но приостановка - максимум, на который он мог пойти, чтобы не оборвать все отношения, а сохранить возможность для диалога и возврата к полноценному взаимодействию и сотрудничеству", - полагает Берестнев.

Еще в конце февраля эксперт в разговоре с Би-би-си прогнозировал, что в подвешенном состоянии вопрос о вхождении России в состав Совета Европы никто не позволит - ни Россия, ни ее оппоненты.

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