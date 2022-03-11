Обстрелы Ивано-Франковска, Луцка и Днепра. Война в Украине 11 марта

56 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Минобороны России подтвердило обстрел Ивано-Франковска и Луцка и заявило о взятии Волновахи формированиями ДНР, в "Фейсбуке" и "Инстаграме" разрешат призывы к насилию в адрес российских военных, но не россиян в целом, огромную колонну российской техники под Киевом больше не видно на спутниковых снимках.

Главное о минувшей ночи в Украине - в нашей сводке. Мы постоянно следим за происходящем в нашей трансляции.

Минобороны России подтвердило обстрел Ивано-Франковска и Луцка

Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков на брифинге в пятницу рассказал об ударах по аэропортам Луцка и Ивано-Франковска на западе Украины.

"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске", - сказал он.

В результате удара российских сил по Луцку двое украинских военных были убиты, еще шестеро ранены, заявил глава Волынской областной администрации Юрий Погуляйко.

Агентство УНИАН опубликовало фотографии спасательной службы Украины с места ракетного удара по городу Днепру.

Автор фото, DSNS/UNIAN

По неподтвержденным пока данным агентства, погиб один человек.

Как отмечает украинский телеканал ТСН, некоторые объекты в областных центрах Луцке и Днепре подверглись ракетным атакам только в самый первый день войны, 24 февраля, а затем до сегодняшнего утра взрывов в этих городах не было.

Конашенков также сообщил, что формирования самопровозглашенной ДНР взяли город Волноваху - небольшой город между Донецком и Мариуполем, его захват, вероятно, означает ужесточение блокады Мариуполя.

Подтверждений или опровержений с украинской стороны пока нет.

Генштаб вооруженных сил Украины в очередной утренней сводке сообщает, что существенных перемен в позициях сторон за ночь не произошло.

Meta смягчает запрет на призывы к насилию

Компания Meta, управляющая соцсетями "Фейсбук" и "Инстаграм", временно и локально снимает ограничения в отношении языка ненависти в связи с войной между Россией и Украиной.

В качестве примера высказывания, которое раньше было запрещено, а теперь разрешено, компания приводит фразу "смерть российским оккупантам".

В Meta, тем не менее, обещают блокировать призывы к насилию в отношении всех россиян без различия.

Также в некоторых странах разрешат посты с пожеланиями смерти российскому и белорусскому президентам.

Эта политика будет действовать в Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и Украине.

Автор фото, Alamy

Российское посольство в США немедленно назвало "экстремистской деятельностью" решение Meta.

"Действия компании - еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности", - заявляют российские дипломаты в своем телеграм-канале.

Ранее Twitter и Facebook удалили посты посольства России в Великобритании о вчерашнем обстреле роддома в Мариуполе.

В одном из твитов российского посольства бездоказательно утверждалось, что родильный дом уже долгое время не использовался по назначению и что в нем размещались украинские вооруженные силы.

"Мы предприняли принудительные меры в отношении твитов за нарушение правил Twitter, в частности, за оскорбительное поведение, связанное с отрицанием насильственных событий", - сказано в заявлении Twitter.

Maxar: огромная колонна российской техники под Киевом рассосалась

Из спутниковых снимков, опубликованных компанией Maxar, следует, что 64-километровая российская колонна под Киевом, о которой писали несколько дней, в значительной мере рассосалась.

На снимках видно, что техника из некоторых частей колонны рассредоточена, в частности, в лесополосах неподалеку от сел Лубянка и Озера Бородянского района Киевской области.

Автор фото, Maxar Подпись к фото, Часть российской колонны в селе Озера

Гигантская и фактически стоявшая на месте колонна из бронетехники, артиллерии, мобильных средств ПВО и грузовиков стояла несколько дней на пути к Киеву от Чернобыля, на северо-запад от украинской столицы. В какой мере украинская армия смогла использовать этот логистический кошмар противника, не известно.

Автор фото, Maxar Подпись к фото, Техника также замечена у села Берестянка (вероятно, это установки ракетной артиллерии)

Эти снимки были сделаны около 11 часов утра в четверг.

Интерпол ограничил право России объявлять людей в розыск

В Интерполе заявили, что просьбы России о задержании разыскиваемых силовиками людей в других странах будут обрабатываться по особой процедуре.

Теперь российские ориентировки должны будут утверждаться генеральным секретариатом организации и только в случае одобрения - рассылаться в другие страны.

Это сделано для того, чтобы не допустить использования каналов Интерпола российскими властями в политических целях.

"Нейтралитет - основа работы и существования Интерпола", - говорится в заявлении организации.

Призыв нескольких стран исключить Россию Интерпол ранее отверг.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы: