Путин разрешил регистрировать в России иностранные самолеты в лизинге

час назад

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Автор фото, Erik Romanenko/TASS

Президент России Владимир Путин подписал документ, который фактически позволит российским авиакомпаниям использовать самолеты иностранных лизингодателей вопреки их запрету.

Документ дает правительству массу полномочий в отношении самолетов, которые российские авиакомпании взяли в аренду у иностранцев.

У российских авиакомпаний несколько сотен самолетов, которые они взяли в лизинг. После вторжения России в Украину иностранные компании начали отказывать российским компаниям в финансовой аренде самолетов и аннулировать документы на них.

Документ позволяет российскому правительству в 2022 году принимать собственные решения, которые относятся к договорам финансовой аренды (то есть лизинга) иностранных самолетов, авиационных двигателей, машин и городского наземного электрического транспорта.

Также правительство сможет определять, как будут регистрировать самолеты в государственном реестре гражданских воздушных судов.

Все эти полномочия правительство сможет передавать другим органам.

Решение о регистрации самолета в реестре той или иной страны принимает владелец самолета - лизингодатель. Это может влиять на стоимость самолета на международном рынке после окончания лизинга.

Документ, который еще в пятницу, 11 марта, был принят Думой и Советом Федерации, вносит поправки в Воздушный кодекс, в закон "О финансовой аренде (лизинге)", а также в закон о железнодорожном транспорте и "О транспортной безопасности".

Закон о лизинге дополняется статьей 38. Она вводит особый порядок расторжения договоров лизинга, а также порядок расчетов и возврата имущества иностранным юридическим лицам "в ситуации применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций".

В субботу управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA) сообщило о приостановке действия сертификатов летной годности воздушных судов российских авиакомпаний, которые летают в России по соглашению между двумя странами.

Там объясняли это невозможностью контролировать состояние самолетов в российских компаниях.

"Система обеспечения летной годности была ограничена до такой степени, что BCAA не может с уверенностью утвердить эти воздушные суда в качестве пригодных к полетам", - отмечали в управлении (цитата по ТАСС).

По подсчетам "Коммерсанта", всего в России, по разным оценкам, имеются 730-770 самолетов с бермудской регистрацией из общего парка более чем в 980 воздушных судов.

Несмотря на то, что с 3:00 13 марта полеты самолетов, внесенных в бермудский реестр, были фактически нелегальны, часть авиакомпаний продолжали их выполнять.

Законодательная база есть

Российские власти с момента объявления санкций ЕС против России готовили законодательные основания для использования самолетов иностранных лизингодателей.

Как сообщал ТАСС, минтранс разработал около 20 мер поддержки авиакомпаний. Среди них - продление действующих сертификатов летной годности до 1 сентября, допуск сторонних компаний к ремонту самолетов и замене их комплектующих, а также продление срока использования некоторой технической документации самолетов, оставшихся без техподдержки от разработчика.

6 марта Росавиация официально рекомендовала авиакомпаниям прекратить международные перелеты - что большинство из них и сделали.

"Данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом", - подчеркивали в ведомстве.

По данным главы департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности минтранса России Алины Малышевой, российские авиакомпании эксплуатируют 1367 самолетов, из них в иностранных реестрах зарегистрированы 739.

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По оценке аналитической компании Cirium, которую приводило агентство Рейтер, российские авиакомпании используют более 500 самолетов иностранных лизингодателей (всего у российских компаний более 750 самолетов в лизинге).

Как отмечали источники Рейтера, иностранные лизингодатели испытывают сложности с изъятием своих самолетов у российских перевозчиков. Они ожидают многолетних судебных разбирательств, которые позволят решить судьбу этого флота.

"Нет ничего официального, но российские авиакомпании не возвращают самолеты. Единственная горстка - это несколько самолетов, которые уже находились за пределами России и могли быть конфискованы", - приводил Рейтер слова независимого авиационного консультанта Бертрана Грабовски.

В условиях изоляции российские компании уже начали искать способы получать материалы и запчасти на свои самолеты. Об этом, в частности, заявил 10 марта директор авиационно-технического центра компании "Уральские авиалинии" Игорь Поддубный. По его словам, компания проанализировала мировой рынок материалов и запчастей и нашла варианты, которые проходят по европейским (докризисным) и российским нормам летной годности.