Путин заговорил об отправке в Украину "добровольцев с Ближнего Востока"

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Подпись к фото, Архивное фото. Бойцы Сирийской свободной армии, 2018 год

Президент России Владимир Путин поддержал идею отправить в Украину 16 тысяч "добровольцев" из стран Ближнего Востока, а также передать самопровозглашенным ДНР и ЛНР трофейное украинское оружие. СМИ сообщают о вербовке бойцов в Сирии. В Кремле это не отрицают.

"Огромное количество заявок от разного рода добровольцев"

Идею озвучил на заседании Совбеза России министр обороны Сергей Шойгу. Дословно он сказал: "К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики, для того чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество - из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок".

Война в Украине продолжается 16-й день. Минобороны России заявляет, что наносит удары по военной инфраструктуре. Под обстрелами находятся украинские города. По оценкам ООН, с начала войны погибли по меньшей мере 549 мирных жителей, 957 ранены (данные на полночь 9 марта).

Генштаб Украины последние несколько дней заявляет, что ему удается сдерживать продвижение противника на земле. Российские военные взяли Херсон и продолжают боевые действия в Мариуполе. Вооруженные формирования самопровозглашенных ДНР и ЛНР ежедневно заявляют о захвате новых населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Из сказанного Путиным следует, что он одобрил отправку "добровольцев из разных стран" именно в Донбасс. "Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - сказал он.

Путин поддержал и другую идею Шойгу - передать вооруженным формированиям ДНР и ЛНР трофейное украинское оружие: танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, а также комплексы Javelin и Stinger.

Ни Шойгу, ни Путин не уточнили, из каких именно стран поступали обращения "добровольцев".

"Опыт ведения боевых действий в городских условиях"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Россия с сентября 2015 года воюет в Сирии. Благодаря ее усилиям, сирийские правительственные войска смогли восстановить контроль над большей частью страны, в том числе над крупными городами.

7 марта на сайте министерства обороны США была опубликована новость о том, что "русские, как сообщается, пытаются завербовать сирийцев, чтобы они воевали в Украине". Эта информация была передана со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя Пентагона.

Чиновник высказал мнение, что Путин готов "полагаться на иностранных боевиков", чтобы нарастить военную мощь, привлеченную для вторжения на Украину. Описывая продвижение российской армии, он говорил: "Мы не видим большого прогресса - по крайней мере, в течение последних нескольких дней" ("прогресс" в наступлении российских военных американский чиновник видел только на юге Украины).

Шойгу, отчитываясь перед Путиным, заявил: "У нас все идет по плану". Эти же слова не раз повторял и сам Путин. 5 марта он сказал: "Она [военная операция] идет по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генштаб". 3 марта Путин говорил: "Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе. Видео

О том, что Москва вербует сирийцев, умеющих воевать в городских условиях, для ведения боевых действий в Украине, 6 марта писала Wall Street Journal. Издание строило предположения о том, что российское вторжение может распространиться вглубь городов.

"Их [сирийцев] опыт ведения боевых действий в городских условиях поможет взять Киев и нанести сокрушительный удар по украинскому правительству", - говорилось в статье, основанные на четырех источниках в американской власти. Издание также выражало опасение по поводу возможной эскалации боевых действий на Украине.

Оппозиционный сирийский новостной сайт DeirEzzor24 утверждал, что Россия начинает набирать добровольцев для отправки в Украину на период шести месяцев за зарплату 200-300 долларов.

"Принимали участие в борьбе с террористами"

Журналисты спросили представителя Кремля Дмитрия Пескова, каким образом "добровольцы из стран Ближнего Востока" доводят информацию до Москвы о своем желании участвовать в боевых действиях в Украине на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Песков ответил, что минобороны России имеет "определенную сеть подразделений", которые находятся "в прямом контакте с местным населением в Сирии и ряде других стран".

На вопрос, не принимают ли уже представителя Ближнего Востока участие в боевых действиях в городских условиях в Украине, представитель Кремля ответил: "Это вопрос, связанный с разными сценариями ведения боевых действий. И я не уполномочен как-то рассуждать на эту тему, все-таки лучше это спрашивать у минобороны".

Еще один вопрос был о том, нет ли опасности вовлечения террористов под видом добровольцев. Песков считает, что нет: "Есть террористы, а есть те, кто в свое время принимал участие в борьбе с террористами, и здесь это надо четко дифференцировать".

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы: