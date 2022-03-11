Умер Рустам Ибрагимбеков, написавший сценарий культового фильма "Белое солнце пустыни"
В Москве на 84-м году жизни скончался известный российский писатель и драматург Рустам Ибрагимбеков.
Ибрагимбеков написал (в соавторстве) сценарии многих популярных и культовых кинокартин, таких как "Утомленные солнцем", "Белое солнце пустыни", "Храни меня мой талисман".
"Он долго болел, три месяца", - сказала агентству ТАСС его дочь Фатима.
В 2013 году писатель пытался выдвинуться кандидатом в президенты Азербайджана от оппозиции, однако не был допущен к выборам.