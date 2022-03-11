Умер Рустам Ибрагимбеков, написавший сценарий культового фильма "Белое солнце пустыни"

11 марта 2022, 14:12 GMT Обновлено 15 минут назад

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Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

В Москве на 84-м году жизни скончался известный российский писатель и драматург Рустам Ибрагимбеков.

Ибрагимбеков написал (в соавторстве) сценарии многих популярных и культовых кинокартин, таких как "Утомленные солнцем", "Белое солнце пустыни", "Храни меня мой талисман".

"Он долго болел, три месяца", - сказала агентству ТАСС его дочь Фатима.