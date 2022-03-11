Россия может признать Meta экстремистской организацией. Чем это грозит пользователям Facebook и Instagram?

44 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Генпрокуратура просит суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Компания Meta владеет крупнейшими соцсетями и мессенджерами - Facebook, Instagram, WhatsApp. Создает ли это риск уголовной ответственности для пользователей?

В пятницу Генпрокуратора направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России.

Следственный комитет России позже возбудил уголовное дело о призывах к насилию в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta. А Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России - доступ к соцсети будет ограничен с 14 марта, сообщил медиарегулятор.

Такую резкую реакцию российских властей вызвало решение Meta о временных изменениях в политике компании о разжигании ненависти в соцсетях. Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных на фоне вторжения России в Украину.

По данным агентства Рейтер, среди стран, где будут действовать новые правила - Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Украина, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Эстония.

Meta также решила временно не блокировать некоторые посты с пожеланиями смерти в адрес Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщило Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку компании. В компании подтвердили эту информацию.

"В связи с российским вторжением в Украину мы временно смягчаем требования к политическим выражениям, которые обычно нарушают наши правила как агрессивные высказывания - такие как "смерть российским захватчикам". Мы по-прежнему не допустим заслуживающих доверия призывов к насилию в отношении российских граждан", - сообщили в Meta.

В Следственном комитете России заявили, что эти действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст. 280, 205.1 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, содействие террористической деятельности). В Роскомнадзоре заявили, что Instagram заблокирован из-за призывов материнской компании соцсети к совершению насильственных действий против российских граждан, в том числе военнослужащих.

Пользователям грозит уголовная ответственность?

Короткий ответ - может грозить, но не сегодня.

Если суд удовлетворит иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией, решение вступит в силу не сразу - как минимум, у Meta будет месяц на то, чтобы оспорить его. После этого суд может отклонить жалобу компании, и тогда Meta окажется в реестре экстремистских организаций, куда включены, например, "Штабы Навального" и "Свидетели Иеговы".

А это уже в теории может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности российских пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp за участие в деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК), говорят юристы.

Участием в деятельности может быть сочтено просто использование приложений соцсетей - необязательно в них что-то публиковать, отмечают юристы проекта "Сетевые свободы".

Кроме того, закон предполагает запрет логотипов Facebook, FB Messenger, Instagram и Whatsapp и любых денежных транзакций в адрес компаний, подконтрольных Meta. Власти могут также потребовать от Apple и Google удалить приложения соцсетей Meta из AppStore и Google Play.

Если Meta признают экстремистской, российские власти не будут устраивать массовые репрессии, а скорее "показательно" привлекут к ответственности нескольких человек по 282 статье, предполагает адвокат Иван Павлов (признан в России иностранным агентом).

Пока же решение не вступило в силу, использование соцсетей "не должно образовывать состава наказуемого по российским законам деяния", отмечает адвокат правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

В пятницу пользователей успокаивал и сенатор Андрей Клишас. "Гражданам, которые в случае признания Facebook и Instagram экстремистскими в России будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят", - заявил Клишас.

На соцсети продолжат давить?

С начала войны России против Украины Роскомнадзор уже заблокировал Facebook, Twitter и многие российские и иностранные СМИ. Некоторые решения были приняты еще 24 февраля, в первый день "специальной военной операции" российских войск в Украине, следовало из данных Роскомнадзора.

Из популярных мессенджеров незаблокированными пока остаются Telegram, Viber и WhatsApp.

Кроме блокировок у властей есть другие инструменты давления на крупные IT-компании. 10 марта Госдуму внесла поправки в КоАП, устанавливающие оборотные штрафы за "неприземление" иностранных компаний. По закону о "приземлении", иностранные IT-компании должны открыть официальные представительства или юрлица на территории России.

Meta игнорирует это требование. У компании нет офиса и сотрудников в России, которым могла бы угрожать уголовная ответственность в случае признания Meta экстремистской организацией. Сложно представить, что в текущих условиях компания решит исполнить требования закона и открыть офис в России, чтобы избежать оборотных штрафов.

"В сегодняшнем контексте весь закон о "приземлении" выглядит иронично", - полагает ведущий юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

Зарубежные компании из-за военной агрессии России и нескольких новых законов ограничивают свое присутствие в России. 4 марта Google приостановил продажу рекламы в России - это ограничение распространяется в том числе на YouTube.