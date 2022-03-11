Новые санкции против России: водка, алмазы, икра и предметы роскоши

50 минут назад

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Автор фото, EPA

Президент США Джо Байден заявил о введении запрета на импорт российских бриллиантов, водки и морепродуктов.

Напавшая на Украину Россия также лишится возможности импортировать американские предметы роскоши, потеряет (и без того разорванные) связи с МВФ и Всемирным банком, а также американские инвестиции не только в энергетику, но и в другие сектора экономики.

Речь идет о запрете поставок в Россию часов, ювелирных украшений, алкоголя, автомобилей и электроники класса "люкс", которых россияне покупают в США на полмиллиарда долларов в год.

"Америка едина. Мир един. Мы вместе - с народом Украины. Мы не позволим автократам с имперскими амбициями диктовать свою волю всему миру", - сказал Байден.

"Я хочу, чтобы все поняли: мы сделаем все возможное, чтобы Украина обладала оружием для защиты от российского вторжения. Мы пошлем украинцам деньги, еду и помощь. И мы примем украинских беженцев".

Евросоюз вслед за США оставит российские бутики и автосалоны без товаров класса "люкс". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что запрет направлен против российской элиты.

Кроме того, западные союзники планируют лишить Россию статуса равноправного торгового партнера, который обеспечивает взаимные торговые привилегии, включая более низкие тарифы и налоги, взимаемые на границе.

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Подобные ограничения поставят Россию на одну ступень с такими странами, как Куба и Северная Корея.

"Мы по-прежнему полны решимости еще больше изолировать Россию от наших экономик и международной финансовой системы", - говорится в заявлении стран "Большой семерки", куда помимо США входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. К ним должны присоединиться 27 стран ЕС, но каждый в своей мере.

Совместно они собираются активизировать охоту на представителей российской элиты, которые наживаются на войне, а также членов их семей.

США оценивают потери России от запрета на импорт российских товаров в 1 млрд долларов в год.

Это лишь малая часть торгового оборота США и России, который в 2019 году составил около 28 миллиардов долларов.

Кроме того, в пятницу вечером стало известно, что к числу международных компаний, прекращающих деятельность в России присоединилась и British American Tobacco.

Табачный гигант выпускает сигареты под брендами Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Newport, Rothmans International, Camel, а также ряд местных марок (в России особо известна локальная марка "Ява Золотая").

Крипта против санкций. США обещают закрыть лазейки

Попытки обойти финансовые санкции посредством использования криптовалют будут жестко пресекаться, пообещали власти США.

Американский минфин выпустил новые рекомендации, в которых говорится, что запреты на финансовые операции с российскими физлицами и компаниями, угодившими под санкции за вторжение Путина в Украину, распространяются как на традиционную, так и на виртуальную валюты.