Частных охранников обязали помогать Росгвардии в Петербурге

15 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Подразделение Росгвардии во время акции протеста в Петербурге 6 марта 2022 года

Частные охранные организации Петербурга и Ленинградской области подписали с Росгвардией соглашения - предприниматели обязуются предоставить своих сотрудников в помощь силовикам для "обеспечения правопорядка в местах проведения массовых мероприятий", сообщили Би-би-си источники в городе. Копия документа есть в распоряжении Би-би-си.

В неформальной беседе руководители охранных организаций и предприятий (ЧОПов) пояснили, что их сотрудников, наиболее вероятно, будут использовать для работы во время несанкционированных митингов и акций протеста.

"Подписать сказали всем без исключения. Для этого представителей собрали по районам. Мы приехали, и в этот же день сказали подписать и прислать сканы до 18:00", - сказал Би-би-си источник в руководстве одного из ЧОПов. По словам источника, это произошло в конце февраля.

Достоверность этой информации Би-би-си подтвердили еще два источника в различных охранных предприятиях Петербурга. Русская служба Би-би-си направила запрос в Росгвардию и ожидает ответа.

"Мы можем, наверное, из этого сделать осторожный вывод, что таким образом правоохранительные органы готовятся к массовым протестам. Мы видим, что Петербург достаточно активен в антивоенных акциях. И, может быть, [правоохранительные органы] ждут этих протестов - и, видимо, не хотят оказаться оголенными", - сказала Би-би-си изучающая работу правоохранительных органов социолог Асмик Новикова.

"Видимо, они стремятся эффективно решать поставленные перед ними задачи, то есть разгонять все эти протесты вместо того, чтобы обеспечивать безопасность граждан, которые пользуются своим конституционным правом на выражение своего мнения", - добавила эксперт.

Автор фото, LightRocket via Getty Images Подпись к фото, По данным правозащитников, с начала вторжения в Украину на антивоенных демонстрациях в разных городах России было задержано почти 15 тысяч человек

Детали соглашения

Подобные соглашения с Росгвардией и МВД российские ЧОПы заключали и в прошлые годы. Такая возможность предусмотрена постановлением правительства России. Например, именно по такой схеме МВД и Росгвардия ранее взаимодействовали с казачьими дружинами.

Но раньше охранные организации должны были сами подать заявку на такое сотрудничество и перечислить обязанности, которые готовы взять на себя.

Сейчас же, по словам одного из источников, уже Росгвардия обратилась к руководителям охранных предприятий, предложив подписать договоры "добровольно-принудительно".

Подписавшие договор охранные предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязуются:

участвовать в обеспечении правопорядка в местах проведения массовых мероприятий;

участвовать в совместных патрулях с Росгвардией;

выделять для совместных мероприятий работников, имеющих статус частного охранника;

предоставлять Росгвардии технические средства охраны, имеющиеся в распоряжении ЧОП.

При этом в договоре отдельно оговаривается, что охранные предприятия должны "хранить в тайне любую информацию и данные", полученные в рамках взаимодействия с Росгвардией.

Формально сотрудники ЧОПов не имеют права применять насилие и самостоятельно задерживать людей.

"Полномочиями - особенно по применению физического насилия - чоповец не обладает. Этими полномочиями обладают только сотрудники правоохранительных органов. Поэтому охранники могут быть такой группой поддержки и сопровождать гвардейцев. Но, строго говоря, никаких активных действий они по идее самостоятельно осуществлять не могут", - считает Новикова.

Она руководит исследовательскими программами фонда "Общественный вердикт", который занимается помощью жертвам пыток (российские власти объявили фонд "иностранным агентом", НКО с этим решением не согласна).

Автор фото, David Frenkel Подпись к фото, Участников антивоенных акций активно задерживали

"Напряжение всех ресурсов системы очевидно"

Из открытых источников известно, что в военном вторжении в Украину со стороны России принимают участие не только военные соединения, но и подразделения Росгвардии, включая СОБР и ОМОН.

Именно эти отряды часто использовались для работы на акциях протеста в Петербурге и других городах России.

"Если ваша задача - запугать людей, то использование частных охранников может помочь ее решить. Росгвардия применяет довольно жестокие методы контроля толпы и методы разгона протестующих. Может ли использование дополнительных людей помочь поддерживать такой же уровень этой жестокости или даже увеличить ее? Думаю, это вполне возможно", - полагает эксперт Королевского института международных отношений в Лондоне Джон Лоу.

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Пока нет оснований считать, что ресурсов Росгвардии начинает не хватать для решения возложенных на них задач, думает политолог Екатерина Шульман.

"Говорить об этом пока рано, но напряжение всех ресурсов системы очевидно. Она может адаптироваться и войти в этот модус как в "новую нормальность", в том числе и за счет новых ресурсов из числа многочисленных безработных, часть которых неизбежно абсорбирует госслужба, гражданская и силовая. Но сейчас наблюдаем болезненный процесс перестройки в условиях паники", - сказала Шульман Би-би-си.

Автор фото, Alamy

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