Война в Украине: о чем вы хотите узнать подробнее? Задавайте ваши вопросы

час назад

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу российского президента Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией".

За время войны более 2,5 млн украинцев стали беженцами и тысячи человек погибли.

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