Война в Украине: о чем вы хотите узнать подробнее? Задавайте ваши вопросы
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу российского президента Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией".
За время войны более 2,5 млн украинцев стали беженцами и тысячи человек погибли.
Что бы вы хотели, чтобы мы написали на тему о нападении России на Украину? Какая тема в особенности вас волнует или вам кажется, что мы освещаем недостаточно.
Воспользуйтесь формой ниже, чтобы задать вопрос или предложить тему.
Live, Нападение России на Украину: новые жертвы обстрелов, новый раунд переговоров и эвакуация из Мариуполя
На территории Украины 19-й день продолжаются боевые действия между российской армией и украинскими войсками. Мы ведем онлайн-трансляцию.