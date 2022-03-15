Дети на войне: НКО озабочены судьбой уезжающих за границу юных украинцев

20 минут назад

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Автор фото, Aerial Recovery Group

В суматохе на украинской границе начали пропадать дети. Прибывающие к пропускному пункту без родителей, они становятся мишенью для торговцев людьми. Женщины получают предложения устроиться в Польше на нелегальную работу. Сразу несколько правозащитных организаций работают над тем, чтобы помочь уязвимым беженцам, потому что правительство эту проблему решить не может.

По состоянию на 13 марта число беженцев, покинувших Украину из-за российской агрессии, достигло 2,8 млн человек. Большинство, около 1,7 млн, едет в Польшу. Очереди на выезд у КПП растут.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, с начала войны в Украине погибли 97 детей, еще 100 получили ранения.

Учрежденная американскими ветеранами некоммерческая организация Aerial Recovery организует безопасный вывоз детей из детских домов, расположенных в зоне конфликта. Таких детей много - UNICEF оценивает количество воспитанников детдомов и приютов в стране в 100 тыс. Другие источники говорят, что одиноких детей, выезжающих из Украины, может быть до 200 тыс.

Однако ветераны говорят, что часть детей пропала, и допускают, что они могли стать торговцев людьми.

"Правительство не в состоянии решить проблему", - говорит операционный директор организации Джереми Лок.

Aerial Recovery помогает беженцам вместе с НКО Salam. Там Би-би-си рассказали, что детей часто отвозят к КПП, чтобы спасти от войны - но у границы их бросают.

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"Они очень легкая цель - они ищут помощи, - говорит сотрудник Salam Мартин Квернбекк. - Если вы взрослый и у вас есть еда или крыша над головой, то они пойдут с вами. Они не знают, что так делать нельзя".

Квернбекк слышал об исчезновании детей из разных источников. Ему рассказывали, что похитители притворяются соцработниками или правозащитниками.

"Это очень продвинутые банды. Речь идет о хорошо финансируемых, крупных группировках, которые зарабатывают таким образом на жизнь, - продолжает Квернбекк. - Сейчас началась война, хаос, и они пользуются этим беспорядком, чтобы похищать детей и женщин".

Квернбекк отмечает, что большинству людей в возрасте от 18 до 66 лет запрещено покидать Украину. Однако мужчина в компании троих детей может свободно перейти границу. Проверок не проводится.

"Проверить, является ли этот мужчина родителем этих детей, невозможно", - говорит он.

На этой неделе озабоченность проблемой детей выразила комиссар ЕС Ильва Йоханссон. "Нам также сообщают о преступниках, которые забирают детей из детских домов, чтобы пересечь вместе с ними границу, а потом использовать их в торговле людьми", - сказала она.

"Все знают, что это происходит, но масштаб проблемы оценить невозможно из-за общей неразберихи. Власти пытаются отследить всех детей [по документам], но те не оставляют бумажного следа", - говорит Квернбекк.

Сейчас власти Украины с помощью НКО создают систему для размещения детей-беженцев.

Автор фото, Aerial Recovery Group Подпись к фото, Сотрудник Aerial Recovery с детьми-беженцами

На прошлой неделе команда Aerial Recovery обсуждала с министром по делам детей Львовской области введение в городе "зон безопасности".

"Так нам не нужно будет перевозить этих детей через границы, и мы будем знать, что украинские власти контролируют, куда едут их дети", - говорит Лок.

Львовские власти, по словам Лока, говорят, что в стране пропали около 5000 детей. В документах они значатся, но найти их не могут.

"Либо они погибли, либо перешли границу, или их перевезли через границу контрабандисты", - говорит Лок.

Глава службы защиты детей львовского областного министерства социальной политики Владимир Лис в беседе с Би-би-си сказал, что сложнее всего было в первые 10 дней войны, а сейчас ситуация улучшилась.

"Был полный хаос. Никто не знал, куда девать детей. Ни у кого не было системы. Теперь нам хватает НКО и волонтеров, и все знают, что им нужно делать", - говорит он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Беженцы на львовском вокзале

Он считает, что в затронутых войной частях Украины может оставаться больше миллиона детей. Большую часть сейчас не вывозят за границу, а перемещают в относительно безопасные районы Украины.

По словам Лиса, в Львовской области сейчас размещено 550 детдомовцев и власти ожидают, что эта цифра удвоится. Команда из чиновников ведомства, по его словам, провели 10 дней на львовском вокзале, присматривая за детьми.

"Вся Украина в полном ужасе от того, что происходит", - говорит Лис.

Он признает, что бежавшие за границу дети могут стать жертвой торговцев людьми или быть вовлечены в проституцию. "Конечно, такой риск есть, особенно если они уехали без опекуна или вообще без взрослых", - говорит он.

Мартин Квернбекк добавляет, что точное число исчезнувших детей ему неизвестно. Сейчас украинские власти продолжают их разыскивать.