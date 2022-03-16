Шесть лет в иранском плену. Британка Назанин Загари-Рэтклифф возвращается домой

16 марта 2022, 13:02 GMT Обновлено 19 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Британско-иранская подданная Назанин Загари-Рэтклифф, приговоренная в Иране к пяти годам заключения в 2016 году, освобождена. Вместе с другим иранским британцем, Ануше Ашури, Рэтклифф вылетели в Британию из аэропорта Тегерана.

Загари-Рэтклифф вернули ее британский паспорт, сообщил британский лейборист Тулип Сиддик, возглавивший кампанию за ее освобождение. В Тегеране все еще находится команда британских переговорщиков, подчеркнул он.

Однако премьер-министр Борис Джонсон пока не стал комментировать освобождение британки. "Переговоры по нашим консульским делам идут уже долго, и мне нет смысла это комментировать, пока мы не получим окончательный результат", - сказал Джонсон, очевидно имея в виду возвращение Рэтклифф и Ашури в Британи.

Джонсон дал осторожный комментарий, возможно, вспомнив инцидент 2017 года. Тогда он, занимая пост министра иностранных дел, потребовал освободить Рэтклифф, заявив, что сотрудница фонда Рейтер в Иране "просто учила людей журналистике".

Фонд Thompson Reuters, где работала Рэтклифф, при этом подчеркивал, что в Иран журналистка поехала в отпуск, чтобы показать свою маленькую дочь своим родителям.

Иранский суд счел слова Джонсона достаточным основанием, чтобы добавить к обвинениям против Рэтклифф распространении пропаганды против режима.

Родственники Рэтклифф называли ее задержание похищением. "Назанин задержали не потому, что она что-то сделала. То, что правительства обеих стран полагают иначе, или даже намекают на то, что дело могло обстоять иначе, вводит людей в глубокое заблуждение", - говорил тогда ее муж.

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По итогам процесса Рэтклифф признали виновной в преступлениях против национальной безопасности и распространении пропаганды, и приговорили к пяти годам тюрьмы. Рэтклифф настаивает на своей невиновности. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году ее перевели на домашний арест.

Однако даже отбыв это наказание, британка не смогла бы уехать. В апреле прошлого года Рэтклифф признали виновной в еще одном эпизоде распространения пропаганды против режима, за участие в демонстрации у иранского посольства в Лондоне.

Над освобождением Рэтклифф работали британские переговорщики. В СМИ появились сообщения о том, что Соединенное Королевство согласилось выплатить Ирану долг в 400 млн фунтов за непоставленные в 1979 году танки.

Подтверждения этой информации нет, но бывший глава британского МИД Джереми Хант заявил, что это могло серьезно повлиять на дело Рэтклифф, а нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс в среду заявила, что правительство ищет способы заплатить Ирану.

Семья Рэтклифф считает, что женщину удерживали именно для того, чтобы заставить Британию выплатить долг. Об этом же говорили иранские чиновники.

Другие наблюдатели связывают освобождение британцев с очередной сессией переговоров об иранской ядерной сделке 2015 года. В Вене в феврале прошел восьмой раунд переговоров между подписавшими договоренность странами.

В соответствии с этим договором, который активно продвигала администрация Барака Обамы, Иран должен отказаться от планов создания ядерного оружия в обмен на снятие Западом части санкций в его отношении.

Второй освобожденный в среду британец, 67-летний Ануше Ашури, был приговорен к 10 годам заключения в 2019 году. Его обвинили в связи с израильским "Моссадом" и в незаконном приобретении богатств.