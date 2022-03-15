Российским авиакомпаниям запрещают летать на арендованных самолетах. Как власти пытаются решить эту проблему

50 минут назад

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Автор фото, Marina Lysceva/TASS

Одним из наиболее пострадавших от санкций секторов российской экономики стала авиация. Проблема возникла с сотнями самолетов, которые авиакомпании брали в аренду у иностранцев. Объясняем в 100 и 500 словах, как российские власти пытаются эту проблему решить.

Страны Запада ввели жесткие санкции против российских авиакомпаний. Особенно уязвимым местом оказались самолеты, которые компании в основном брали в лизинг - долгосрочную аренду.

Эти самолеты числятся в иностранных реестрах, а их полеты зависят от документов, которые предоставляют им в этих реестрах. Иностранные компании могут запретить полеты этим самолетам или потребовать их возврата.

Российские власти, чтобы избежать этого, начали разрабатывать регулирование, которое должно защитить российские авиакомпании и позволить им летать хотя бы внутри России и в некоторые иностранные государства.

Последняя неделя принесла новые санкции российским авиакомпаниям. Власти Бермудских островов, где зарегистрированы более 700 самолетов, летающих в России, аннулировали им сертификаты летной годности.

Одновременно в России вступил в силу закон, который облегчит перерегистрацию самолетов иностранных лизингодателей в российском реестре.

Самолеты в российском реестре смогут получать право летать уже от российских авиавластей.

Новый закон позволит правительству определять, как будут выполняться договоры лизинга самолетов. В теории это означает, что перевозчики смогут платить по ним в рублях, но для реализации этого механизма готовится отдельное постановление.

Все это пока нельзя считать национализацией парка. Однако международная организация гражданской авиации сомневается в законности двойной регистрации самолетов.

Самолеты российских авиакомпаний теряют право на полеты, однако новое законодательство фактически создает для них в стране параллельную систему регулирования.

12 марта управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA) сообщило о приостановке сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний - они используются в России по соглашению между двумя странами.

Сертификат летной годности - это документ, который дает право самолету подниматься в воздух. Его выдает страна, в реестре которой зарегистрирован самолет.

Принадлежность самолета к определенному реестру определяет владелец, то есть компания, сдающая самолет в аренду. То, в каком реестре был самолет, влияет, например, на его цену после окончания срока лизинга.

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Кроме Бермудских островов, еще одной популярной страной для регистрации самолетов, летающих в России, является Ирландия. По данным Рейтера, авиационное управление этой страны тоже отозвало сертификаты летной годности у российских самолетов, зарегистрированных там.

Соглашение с Бермудскими островами разорвали взаимно. 15 марта председатель правительства Михаил Мишустин приостановил действие межправительственного соглашения с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолётами. Оно действовало с 1999 года.

Днем ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому правительство имеет право принимать решения о том, как будут исполняться договоры лизинга (аренды) иностранных самолетов и воздушных двигателей.

По новому закону российские сертификаты летной годности будут выдаваться на основании сертификатов, выданных иностранным государством до 1 января 2022 года.

Новая статья в законе о лизинге вводит особый порядок расторжения таких договоров, а также особый порядок расчетов и возврата имущества иностранным юридическим лицам в ситуации санкций. Это может означать, что перевозчики получат право расплачиваться за самолеты с иностранными компаниями в рублях, а не в валюте.

Такое право возникнет, если будет принято другое постановление, подготовленное минтрансом. Сейчас документ проходит экспертизу.

Пока не принятое постановление предусматривает, что при расторжении договора лизинга по требованию лизингодателя - в том числе с требованием вернуть самолет или авиадвигатель - российская компания может отдать его только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Ее возглавляет вице-премьер Юрий Борисов.

Российские авиакомпании активно переводят борта, которые принадлежат им, в российский реестр, но этот процесс не завершен. Часть самолетов с иностранной регистрацией продолжают подниматься в воздух.

Международная организация гражданской авиации - ИКАО - уже попросила российские власти пояснить, как будет работать двойная регистрация самолетов.

Как сообщает РИА Новости, в ИКАО настаивают на том, что двойная регистрация противоречит статье 18 Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), которая гласит, что "не может считаться действительным занесение воздушного судна в регистр более чем одного государства".

Новые санкции накладывают не только на самолеты - 14 марта европейское агентство по авиабезопасности EASA лишило своих сертификатов учебные и технические центры в России.

По третьему пакету санкций ЕС, который был опубликован 26 февраля, предоставление самолетов и поставка деталей российским авиакомпаниям будет окончательно запрещена после 28 марта. Именно до этой даты возможно исполнение обязательств по договорам, заключенным до 26 февраля.

До этого момента российские власти должны будут определиться, будут ли российские компании возвращать европейским лизингодателям самолеты и в какой форме.

По данным минтранса, российские авиакомпании эксплуатируют 1367 самолетов, из них в иностранных реестрах зарегистрированы 739.