Прокуратура нашла в РАНХиГС "разрушение традиционных ценностей"

час назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) получила письмо от московской прокуратуры об итогах проверки вуза (имеется в распоряжении Би-би-си). Главная претензия силовиков - к программе Liberal arts, включающей в себя разные направления: историю, политэкономию, журналистику и другие.

В этой программе прокуратура нашла нарушение Конституции, а именно статей 38 и 43 (обе касаются заботы о детях и их образования). В ведомстве пришли к выводу, что учебная программа противоречит Стратегии национальной безопасности, которую президент России Владимир Путин утвердил в 2021 году.

"Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации", - указано в резолюции документа.

Программа Liberal arts, по версии прокуратуры, "направлена на разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории", снижает воспитательную составляющую обучения, а также "не создает условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей".

Кроме того, вуз обвиняют в том, что там не проследили за защитой детей от вредной информации. "С компьютеров академии имеется доступ к запрещенной информации, а именно порнографическим, экстремистским материалам", - сказано в документе.

От президентской академии требуют устранить нарушения и исключить факты "деструктивного иностранного влияния на российскую молодежь через образовательные программы", а виновных наказать.

Автор фото, Russian Presidential Press and Information Office Подпись к фото, Президент России Владимир Путин и ректор РАНХиГС Владимир Мау. 2020 год

Liberal arts - американская система обучения, предполагающая максимальную свободу выбора для студента, объясняется на сайте РАНХиГС: студенты могут сами выбирать дисциплины для изучения.

Среди направлений программы - мировая политика, журналистика, управление компанией, управление городским развитием, психологию, филологию, историю государства и власти.

Прокуратура начала проверять РАНХиГС осенью 2020 года. Уже тогда было ясно, что искать в вузе будут "антироссийские" программы и неблагонадежных сотрудников.

Прокуратура требовала от академии передать данные о том, сколько студентов участвовали в несанкционированных митингах, а еще о студентах и преподавателях, которые участвуют в проектах иностранных неправительственных организаций, "представляющих угрозу основам конституционного строя России".

Источник Би-би-си в "Шанинке" сообщает, что подобную бумагу ожидают и там. Русская служба Би-би-си направила запрос в РАНХиГС и ожидает ответа.

С 2010 года в РАНХиГС ежегодно проводился "Гайдаровский форум", с 2013 по 2019 мероприятие ежегодно посещал премьер Дмитрий Медведев, министры, губернаторы и топ-менеджеры госкорпораций.