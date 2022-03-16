Суд ООН в Гааге приказал России приостановить военные действия на территории Украины

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Международный суд ООН (не путать с Международным уголовным судом) также заседает в Гааге, но рассматривает споры между государствами

Международный суд ООН в Гааге приказал России приостановить военные действия на территории Украины в качестве обеспечительных мер до рассмотрения жалобы Киева на ложное толкование Москвой Конвенции о геноциде как предлоге для агрессии.

Приказ о временных мерах опубликован на сайте суда. Суд признал, что они необходимы, поскольку существует реальный и неминуемый риск того, что до того, как он вынесет окончательное решение по делу, Украине и ее гражданам будет нанесен непоправимый ущерб.

Россия по приказу суда должна приостановить военные действия. Кроме того, ссылаясь на заявление России в ООН, что ДНР и ЛНР запросили у нее военную поддержку, суд ООН потребовал от России обеспечить прекращение любых шагов в пользу военной операции со стороны военных или нерегулярных вооруженных формирований, организаций и лиц, которые могут находиться в Украине под руководством, контролем и при поддержке Российской Федерации.

Россия и Украина также должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или продлить спор по этому делу или затруднить его разрешение.

Просьбу Украины потребовать от России отчета об исполнении обеспечительных мер через неделю после издания приказа суд отклонил.

За принятие обеспечительных мер проголосовали 13 судей, двое судей - избранные от России и Китая - голосовали против.

Суд ООН удовлетворил ходатайство Киева о срочных обеспечительных мерах для защиты прав Украины не подвергаться "ложному обвинению в геноциде" и "военным операциям другого государства на ее территории, основанным на наглом злоупотреблении статьей I Конвенции о геноциде".

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Суд процитировал позицию Киева, что Российская Федерация "перевернула с ног на голову Конвенцию о геноциде", сделав ложное заявление о геноциде как основании для действий, которые грубо нарушают права миллионов людей по всей Украине.

Москва просила суд признать отсутствие его юрисдикции в этом споре и прекратить дело, настаивая на том, что спор с Киевом о применении силы не имеет отношения к Конвенции о геноциде. Однако суд процитировал многочисленные официальные заявления президента Путина и российских властей о том, что жители востока Украины подвергались геноциду со стороны Киева. А также напомнил, что Следственный комитет РФ в 2014 году прямо сослался на нарушение Конвенции о геноциде, возбудив уголовное дело против украинцев.

В решении суда говорится, что приказ об обеспечительных мерах имеет обязательную силу, однако не предрешает вопрос о юрисдикции суда и приемлемости жалобы Украины для рассмотрения по существу.

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