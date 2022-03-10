Чем грозит отключение электричества на Чернобыльской АЭС?

30 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Чернобыльская АЭС, захваченная российской армией, была обесточена в результате боевых действий. Сейчас системы безопасности поддерживаются с помощью дизельных генераторов, но топлива в них хватит только на двое суток, сказал в интервью Би-би-си и.о. генерального директора станции Валерий Сейда.

Директор говорит, что полное отключение может привести к выбросу радиации в атмосферу. МИД Украины призывает мировое сообщество принудить Россию к прекращению огня для проведения срочного ремонта на станции.

Однако Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что отключение электричества не несет серьезных угроз.

Насколько ситуация на станции опасна и есть ли риск новой катастрофы?

"Выход радиоактивности за барьеры": что говорит директор Чернобыльской АЭС

9 марта исполняющий обязанности генерального директора Чернобыльской атомной электростанции Валерий Сейда сказал в интервью Украинской службе Би-би-си, что из-за боевых действий станция осталась без электричества. “В случае, если питание не будет возобновлено в течение 48 часов, мы полностью потеряем все системы и оборудование на нашей площадке”, - сообщил он.

По его словам, без электроэнергии сотрудники не смогут осуществлять контроль за системами радиационного контроля и вентиляции, а также за отоплением, водоснабжением и пожарными системами.

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первый день вторжения в Украину (Россия называет его спецоперацией). С тех пор сотрудники станции не могут покинуть ее - они живут на станции последние две недели и все передвижения, в том числе между объектами на территории, должны согласовывать с с российскими военными.

Автор фото, МО России/Getty Images Подпись к фото, Российские войска окружили станцию по периметру

Чернобыльская АЭС, претерпевшая крупнейшую в истории ядерную катастрофу в 1986 году, была полностью закрыта в 2000-м. Тем не менее на объекте все еще работают более двух тысяч человек, которые поддерживают АЭС в безопасном состоянии.

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Сейчас беспокойство ученых вызывают хранилища СХОЯТ (система хранения ядерного топлива). Это система влажного хранения отработанных материалов из реакторов, которая должна постоянно охлаждаться - и в случае отключения электричества ядерные отходы начнут нагреваться.

Если АЭС останется без электричества на долгое время, предупреждает директор ЧАЭС, может произойти выброс радиации в окружающую среду.

"Может быть не в таком масштабе, как оно было в первый раз, но все равно - [это чревато] выходом радиоактивности за барьеры, установленные проектом", - сказал Сейда.

Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения должны вести сотрудники Укрэнерго, однако из-за боевых действий они не могут приступить к работе, заявил Сейда: “Мы организовываем связь с захватчиками, чтобы договориться о возможности коридоров, но пока за пять дней ситуация с места не сдвинулась, бои идут вокруг”.

Также 9 марта глава украинского государственного агентства "Энергоатом" Петр Котин заявил, что Чернобыльская АЭС достигнет критической температуры через семь суток после отключения электричества.

Однако Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит причин для "критических нарушений безопасности". В агентстве заявили, что даже без электричества Чернобыль не представляет угрозы нового выброса радиации.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что отключение электричества нарушает ключевой принцип безопасности - обеспечение бесперебойного электроснабжения. При этом в заявлении МАГАТЭ отмечается, что на станции достаточно охлаждающей воды для отработавшего ядерного топлива.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чернобыльскую АЭС окружает зона отчуждения

"Из-за времени, прошедшего после Чернобыльской аварии 1986 года, тепловая нагрузка бассейна для хранения отработавшего топлива и объем охлаждающей воды, содержащейся в бассейне, достаточны для поддержания эффективного отвода тепла без необходимости в электроснабжении", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Не все согласились с этой оценкой. Заявление МАГАТЭ раскритиковал Бальтазар Линдауэр, глава департамента ядерной безопасности Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР).

"Крайне странно делать такое заявление без доступа к данным, местным экспертам или месту событий. Кроме того, последний блок в Чернобыле прекратил работу в 2000 году, так что не все топливо относится к 1986 году, как можно подумать из текста заявления", - написал Линдауэр в ответ на твиты МАГАТЭ.

ЕБРР активно спонсирует разрабатывает и поддерживает проекты консервации Чернобыльской АЭС, в том числе в сотрудничестве с МАГАТЭ.

Что говорят другие эксперты?

В разговоре с Русской службой Би-би-си профессор экологии Портсмутского университета Джеймс Смит, изучающий последствия Чернобыльской аварии, заявил, что риски новой катастрофы невелики.

"Я не видел ничего, что бы указывало на риск серьезного выброса радиации. Насколько я знаю, отработанное топливо в Чернобыле - старое, ему больше 20 лет, и оно не выделяет тепло так, как свежие отходы", - сказал Смит.

Однако ученый подтвердил, что риск повышения радиации на самой станции существует и находящиеся на нем люди могут подвергнутся серьезному облучению.

В среду британский Центр научной информации в масс-медиа опубликовал подборку мнений специалистов.

Отключение ЧАЭС от электричества может привести к перегреву реактора, однако угрозы новой Фукусимы нет, считает сотрудник инженерного факультета Кембриджского университета Тони Рулстон. "Тем не менее это крайне нездоровая ситуация как для персонала атомной станции, так и для районов вокруг нее", - добавляет он.

Профессор Бристольского университета Том Скотт поддержал позицию МАГАТЭ - он считает, что ситуация не представляет особой опасности даже в случае отключения электричества.

Но Клэр Коркхилл, заведующая кафедрой разложения ядерных материалов в Шеффилдском университете, описала несколько опасных сценариев.

В первом и третьем реакторе вода, в которой хранятся ядерные отходы, может начать испаряться, поражая радиацией здания, считает Коркхилл, Она также отметила риски, связанные с отключением систем контроля и вентиляции четвертого реактора.

Отсутствие электричества может привести к уничтожению результатов программы вывода ЧАЭС из эксплуатации, которая стоила 1,5 млрд евро, добавила она.

Профессор Имперского колледжа Лондона Джеральдин Томас считает, что угрозы атомной катастрофы нет - по крайней мере, для Запада. “В маловероятном случае выброса радиации он будет ограничен территорией близлежащих районов и не будет представлять риск для Западной Европы - радиоактивного облака не возникнет”.