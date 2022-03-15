"Уехать с Украины в цинке никто не хочет". Балканские страны принимают украинцев и россиян, бегущих от войны

Илья Барабанов

Русская служба Би-би-си

8 минут назад

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Автор фото, NurPhoto

Дороги и столицы Восточной Европы забиты беженцами, спасающимися от войны, которую Владимир Путин развязал против Украины. Наверное, это похоже на события столетней давности, когда Первая мировая война, несколько революций и конец сразу четырех империй - Австро-Венгерской, Германской, Османской и Российской - привели к массовой миграции населения на всей территории от Санкт-Петербурга до Парижа.

Официально население маленькой Молдовы - 2,6 миллиона человек, но неофициально считается, что почти миллион из них находятся где-то на заработках либо в России, либо в Европе. Так что когда почти 200 тысяч беженцев бежали от войны в Украине в эту страну, то получилось, что каждый десятый теперь тут украинец.

Снять номер в отеле или квартиру в Кишиневе сейчас - почти безнадежная задача. Один мой коллега прилетел в Молдову за два дня до войны на трехнедельную стажировку в местном СМИ и снял на весь срок поездки квартиру в самом центре города за 25 долларов в сутки. Сейчас цены в Кишиневе взлетели в 10 раз и цена аренды квартир в центре города колеблется от 40 до 250 евро в сутки.

На границе с Украиной всех прибывающих беженцев встречают волонтеры, которые бесплатно развозят их по стране к родственникам или местам временного проживания. Цены именно для беженцев стараются не задирать, в некоторых кафе их кормят бесплатными обедами, где-то дают скидки. Порой случаются неприятные казусы, когда беженцы, уезжая, что-то украдут или не заплатят за квартиру, но президент Молдовы Майя Санду просит граждан своей страны не жаловаться на поведение тех, кто бежит от войны: "Нужно помнить: все люди разные и все по-разному реагируют на стресс. А кроме того, в каждой бочке меда может быть своя ложка дегтя".

Я разговариваю с владелицей двух десятков квартир в Кишиневе, которая раньше зарабатывала на сдаче их в аренду помесячно, а сейчас переориентировалась на посуточную аренду для выезжающих из Украины. "Самую богатую квартиру сейчас попросили подготовить для вице-губернатора Одесской области", - говорит она. "Постойте, но он же должен защищать сейчас свой город и область", - удивляюсь я. "Он и защищает, но поскольку человек состоятельный, на всякий случай попросили подготовить", - объясняет женщина.

При этом многие молдаване опасаются, что если Владимиру Путину удастся захватить Украину, то потом он может "незаметно" оккупировать и Молдову. Так что "тревожные чемоданчики", куда люди складывают все самое необходимое на случай экстренной эвакуации - теперь понятное всем явление и в Кишиневе.

С первого дня войны над Молдовой объявлена бесполетная зона, улететь из Кишинева никуда нельзя. Так что поезда из молдавской столицы в Румынию также забиты беженцами. Визы в Европу не нужны ни молдаванам, ни украинцам. Система в Бухаресте уже отлажена: прибывающий в семь утра поезд встречают русскоговорящие волонтеры в специальных жилетах. "Соберитесь все в центре перрона, чтобы нам было проще вам все рассказать, - кричат они людям, пока они выходят из разных вагонов. - Женщины с детьми пусть станут слева, им помогут в первую очередь, остальные справа".

Автор фото, Reuters

На бухарестском вокзале для прибывающих беженцев отвели отдельный зал, где они могут согреться, попить чаю или съесть бутерброд. Экспресс до аэропорта, если беженцы прибывают в Бухарест транзитом в другие страны, в основном в Турцию, возит их бесплатно.

Больше всего украинцев по понятным причинам приняла Польша. Но и моя знакомая, раньше работавшая экскурсоводом по Будапешту, уже вторую неделю занимается тем, что как волонтер помогает устраиваться украинцам, добравшимся до столицы Венгрии.

В сербскую столицу беженцы из Украины почти не едут, поскольку эта страна считается скорее пророссийской, но и тут есть свои переселенцы. Русский футбольный бар открылся в центре Белграда два года назад, сейчас сюда приходят и украинцы, и русские, выехавшие из страны в последние три недели.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В Сербии многие по-прежнему симпатизируют России. Но не все.

"Раньше у нас висел флаг России. Когда началась война, мы его сняли. Через нашего друга мы обратились в посольство Украины, и нам прислали украинский флаг на стену. Потом подумали и повесили два флага рядом, потому что я ни с кем воевать точно не буду", - говорит совладелица бара.

Ее коллега Иван рассказывает: "У нас был тут один молодец, который попробовал рассказывать, что дядя Вова все правильно делает, больше сюда он не зайдет".

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За соседними столиками десятками собираются айтишники. "Я торговец людьми, - шутит Евгений, переехавший в Белград из Москвы девять месяцев назад. - Собираю программистов, которые не говорят по-английски и готовы работать по 25 долларов в час, и продаю их компаниям, которые платят мне за это 35-40 долларов". В cancel culture для всех россиян Евгений не верит и говорит, что западные заказчики по-прежнему готовы работать с российскими программистами, но при условии их релокации в другую страну: "Во-первых, Россию сделали слишком токсичной, так что работать с ней стало репутационно проблемно. Во-вторых, переводить туда деньги никто больше не готов. Но если специалисты готовы выехать, то они востребованы. Белорусы, которые были вынуждены бежать еще в 2020 году, полностью закрыть рынок не могут, а украинцы сейчас все находятся в стрессе, выехать из Украины не могут и спасают свои жизни".

Я рассказываю своему новому приятелю, что медиаотрасль в России теперь тоже уничтожена новыми законами и что по разным подсчетам из страны выехало за последние недели от 200 до 300 журналистов: "Это ерунда, - улыбается Женя. - Капля в море. Во-первых, журналисты будут востребованы, поскольку людям нужна ваша информация. Во-вторых, только айтишников в ближайший год выедет из России 1-1,5 млн. Это куда круче".

"Я еще год назад уехал, сразу после посадки Навального, - вмешивается в наш разговор программист Радик из Татарстана. - Все сейчас убегают, а я тогда уже понял, что жизни нормальным людям там не будет и надо устраиваться где-то еще".

- Но многие ли тогда это поняли? - не уверен я.

- Многие или нет, но татары - люди хитрые, - улыбается Радик. - Мой коллега, когда понял, что дело труба, специально сходил на антивоенную акцию Навального [сторонники находящегося в заключении лидера российской оппозиции регулярно призывают людей выходить на антивоенные акции протеста - Би-би-си], свинтился, отсидел 15 суток и с этой справкой через Турцию прилетел в Лондон, где попросил политическое убежище.

- И много людей сейчас так поступают? - уточняю.

- Много или нет, не знаю, - подмигивает Радик. - Но вряд ли он Колумб, который открыл Америку. Работающая схема.

С 21-летним парнем из Украины мы идем по Белграду, и он делится, что у него было множество самых разных бизнес-планов: "В Сербии нет нормальных чехлов для айфонов. Нету того, этого - к чему в Киеве или Москве все привыкли. Можно просто заказывать у китайцев на "Алиэкспрессе" и открывать здесь магазин. Я сделал заказ на первую партию чехлов, но тут война обрушила все планы".

Перед тем, как разойтись, мы заходим в еще один бар с репутацией, что там собираются россияне. И прямо у входа за барной стойкой нас правда встречают двое ребят, старшему из них 35 лет, а младшему - 22.

- Вы из IT? - сразу спрашивает старший.

- Нет, я журналист, - огорчаю его я.

- А мы нефтегаз из Саратовской области.

- Почему уезжают парни из IT или журналисты, я понимаю, но зачем эвакуироваться тем, кто работает в нефтегазе?

- Уехать с Украины в цинке никто не хочет. А я не хочу оттуда получить так своего младшего брата, - показывает он на своего соседа.

Мой собеседник пускается в долгий рассказ о том, как он придумал схему, которая позволит ему обналичить в Саратове 60 тысяч долларов с тем, чтобы до Белграда ему довезли их наличными с комиссией всего в 5%, он очень доволен этим своим успехом: "Но это у нас промежуточный вариант выживания".

Почему бегут от войны украинцы, объяснять никому не надо. Почему Россию в последние дни массово покидают представители некоторых профессий, тоже всем понятно. Экономика России сильно пострадала из-за войны и западных санкций, так что все люди, желающие продолжить деловые контакты с западным миром, вынуждены эмигрировать.

В какой-то момент во мне просыпается сочувствие ко всем моим соотечественникам, оказавшимся в сложном положении. Но потом мы встречаемся с Ариной. Ей 17 лет. Ее папа, один из лучших журналистов по Ближнему Востоку и специалист по арабо-израильскому конфликту, сейчас перестал писать статьи и вести эфиры на радио, записался в территориальную оборону Киева, а дочь отправил к друзьям в Европу.

Внешне Арина совсем не переживает и шутит, что у папы нет денег, зато есть автомат, а потом рассказывает, что во дворе их дома в Харькове за последние дни разорвалось три снаряда: "А школу, которую я заканчивала, разбомбили. Прямо в мою школу попал снаряд", - говорит очень спокойно Арина и закуривает. Она делает вид, что не нервничает, но я боюсь даже представить, что переживает внутри эта девушка.

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