ЕСПЧ уже не рассматривает дела против России. Что дальше?

9 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, AFP

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех жалоб против России в связи с исключением страны 16 марта из Совета Европы. Эксперты считают, что шанс пожаловаться в Страсбург на нарушения прав человека, совершенные Россией до 16 марта, у заявителей все же останется.

ЕСПЧ объявил, что собирается изучить правовые последствия для своей деятельности, наступившие после принятого 16 марта решения Комитета министров Совета Европы немедленно исключить Россию из своего состава - из-за вторжения в Украину, признанного грубым нарушением устава Совета.

При этом финансовые и юридические последствия этого шага Комитет министров не определил. Как сообщили Би-би-си в пресс-службе Совета Европы, этот вопрос будет обсуждаться только на следующей неделе.

В уставе Совета Европы процедура немедленного исключения государства четко не урегулирована.

Что произошло?

В уставе Совета Европы четко урегулированы только три варианта "развода" со своими членами.

Первый - по собственному желанию государства, которым Россия воспользовалась 15 марта. В этом случае ее членство в СЕ могло прекратиться с 1 января 2023 года, но с сохранением права ЕСПЧ рассмотреть все жалобы на совершенные Россией до 1 января 2023 года нарушения и обязанности России исполнить все принятые судом решения.

Второй вариант - Комитет министров СЕ может сам предложить государству покинуть Совет Европы за грубые нарушения его устава. В случае согласия государства устав предусматривает те же условия выхода, что и в первом случае.

И только в случае отказа государства покинуть СЕ Комитет министров может исключить его из Совета Европы с той даты, которую выберет сам. Одновременно государство на тех же условиях перестает быть участником Конвенции.

Формально Россия могла покинуть Совет Европы по первому варианту. Но МИД России 15 марта предупредил, что оставляет за собой право выйти "на собственных условиях", что уставом не предусмотрено.

В ответ Комитет министров сделал встречный шаг - исключил Россию с 16 марта. Но не предложив сначала выйти добровольно, как предусмотрено уставом.

Это вообще законно?

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Мнения экспертов о соответствии решения Комитета уставу расходятся. Руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев считает, что раз у Комитета министров есть право исключить Россию с выбранной им даты, он действовал в рамках устава.

Однако юрист правозащитного центра "Мемориал" (признан в России иностранным агентом) Дмитрий Гурин обращает внимание на то, что выйти из Совета Европы добровольно, как предусмотрено уставом, России никто не предлагал, и формально она от такого предложения не отказалась.

По мнению Гурина, такое решение "не очень бьется" с нормами устава, где "приоритет имеет право самостоятельного выхода". С этим согласен и специалист по Совету Европы, пожелавший остаться анонимным.

По его мнению, Комитет министров принял политическое, а не юридическое решение, и определить правовые последствия этой ситуации без переговоров между Советом Европы и Россией невозможно. Спорной, по его мнению, является даже дата прекращения участия России в Конвенциях Совета Европы - поскольку по российскому закону о международных договорах денонсировать их должна Госдума в определенной процедуре.

Что будет дальше?

Юристы Кирилл Коротеев из правозащитной группы "Агора" и Татьяна Глушкова из правозащитного центра "Мемориал" (внесен в реестр иностранных агентов) полагают, что ЕСПЧ сможет рассматривать жалобы только на нарушения прав человека Россией, совершенные до даты ее исключения из Совета Европы - то есть по 15 марта 2022 года включительно. При этом Россия будет обязана исполнять все вынесенные ЕСПЧ решения .

При этом открытым пока остается вопрос, кто будет работать с этими жалобами - сохранятся ли полномочия российских сотрудников секретариата ЕСПЧ и полномочия российского судьи ЕСПЧ Михаила Лобова, который только в 2022 году вошел в состав суда.

"По развитости правовых позиций в сфере прав человека ни Конституция России, ни Пакт о гражданских и политических правах ООН не предоставляют таких возможностей, как европейская конвенция по защите прав человека. Теперь в правовой системе России будет большая дыра", - считает Коротеев.

Одновременно Россия лишилась возможности даже того небольшого общественного давления в сфере прав человека, которое было возможно еще месяц назад, отметил он.