Что происходит с экономикой России? Ответы на главные вопросы

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Что происходит с экономикой России? Ответы на главные вопросы

51 минуту назад

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За последние две недели из-за введенных санкций российская экономика ушла в глубокий кризис.

Курс рубля упал до исторических минимумов, а рейтинговые агентства понизили оценки России до преддефолтных.

Русская служба Би-би-си объясняет, что происходит с экономикой России прямо сейчас и что это может означать для граждан.

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