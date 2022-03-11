Что происходит с экономикой России? Ответы на главные вопросы
Что происходит с экономикой России? Ответы на главные вопросы
За последние две недели из-за введенных санкций российская экономика ушла в глубокий кризис.
Курс рубля упал до исторических минимумов, а рейтинговые агентства понизили оценки России до преддефолтных.
Русская служба Би-би-си объясняет, что происходит с экономикой России прямо сейчас и что это может означать для граждан.
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