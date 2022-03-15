"Мы сражаемся, как львы". Корреспонденты Би-би-си побывали с украинскими военными на линии фронта в Харькове

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"Мы сражаемся, как львы". Корреспонденты Би-би-си побывали с украинскими военными на линии фронта в Харькове

час назад

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"У них много людей, много танков, много машин и вооружения, но мы сражаемся на своей земле и защищаем наши семьи, мы сражаемся, как львы, и они не победят", - рассказывает украинский военный в Харькове.

Корреспонденты Би-би-си побывали на линии фронта вместе с военными и полицией и запечатлели, как выглядит жизнь в городе сейчас.

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