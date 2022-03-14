Мариуполь: эвакуированные жители о том, как их вывозили военные "ДНР"

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Мариуполь: эвакуированные жители о том, как их вывозили военные "ДНР"

26 минут назад

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Несколько десятков жителей из Мариуполя 8 марта смогли эвакуироваться. К ним пришли военные так называемой ДНР (самопровозглашенное формирование на востоке Украины) и предложили их вывезти на подконтрольную им территорию. С 1 марта Мариуполь находился в осаде.

Некоторые из эвакуированных хотят вернуться в Мариуполь после окончания боевых действий, а другие планируют остаться жить в России.

Зеленый коридор для выезда из Мариуполя на территорию Украины, о котором стороны договорились еще 5 марта, начал работать только 14 марта. До этого, по информации украинских властей, коридор находился под постоянным обстрелом российской армии.

В Минобороны РФ утверждали, что людям не дают выйти "украинские националистические батальоны".

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