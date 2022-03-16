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"Естественное самоочищение общества". Путин о предателях, патриотах и фуа-гра

час назад

Президент России Владимир Путин, рассказывая об успешном развитии "операции" в Украине, выступил за очищение российского общества от "пятой колонны", которая выступает против войны.

По словам Путина, Запад хочет превратить Россию в слабую зависимую страну и будет делать ставку на "пятую колонну".

"На нацпредателей, на тех кто зарабатывает деньги здесь у нас, а живет там. И живет не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию", - уточнил Путин.