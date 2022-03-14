"Британия всегда поддерживала самых уязвимых". В Соединенном Королевстве заработала программа приема украинских беженцев

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Reuters

Британский министр жилья и коммунального хозяйства Майкл Гоув рассказал о новой схеме приема в Британию беженцев из Украины. Отныне британцы могут принимать у себя дома украинских беженцев за компенсацию.

Число украинских беженцев, которых Соединенное Королевство примет по специальной программе, не будет ограничиваться, подчеркнул министр. Британия всегда поддерживала самых уязвимых, и гордится этим, заявил Гоув, выступая в парламенте в понедельник.

Правительство страны ожидает, что программой воспользуются десятки тысяч человек, бежавших из Украины после начала войны.

Новая правительственная программа называется Homes for Ukraine ("Дома для Украины"). Зарегистрироваться для приема беженцев или в качестве искателя жилья можно на специальном правительственном сайте.

Первый пункт этой программы власти озвучили еще несколько дней назад. Теперь граждане Украины могут подать на британскую визу, не обращаясь в консульские отделы посольства. Достаточно направить туда запрос и копии документов, ответ тоже придет по электронной почте.

Сдать биометрические данные и получить в паспорт штамп о въезде граждане Украины смогут прямо в пункте прибытия в Великобританию.

По этим визам они смогут оставаться в Британии как минимум три года.

Жителям Британии предлагается принимать беженцев на период по меньшей мере в шесть месяцев. При этом они будут выступать спонсорами виз для этой категории мигрантов.

Программа начнет действовать с 18 марта.

За это каждое домохозяйство будет получать компенсацию в 350 фунтов в месяц. Эта схема, по словам Гоува, нацелена в первую очередь на украинцев, не имеющих родственников в Британии.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Кроме того, местные власти получат от правительства по 10,5 тыс. фунтов за каждого беженца. Эти деньги пойдут, например, на обучение детей в школах.

Работу гражданам Украины готовы предложить более 40 британских компаний. Среди них ритейлерские сети Morrisons, Sainsbury's и Marks & Spencer, крупнейший онлайн-магазин Asos и другие.

Изначально программа будет действовать для тех, кто хочет жить у друзей или знакомых, отметил министр, добавив, что так ее можно быстрее ввести в действие.

Со временем, и при поддержке благотворительных организаций, церквей и других общественных структур, круг людей, которых можно будет принимать жителям Британии, будет расширяться

Зарегистрироваться в системе приема может любой гражданин или резидент Украины. Беженцам будут доступны услуги Национальной системы здравоохранения, и их дети смогут посещать школы по месту жительства.

Гоув добавил, что британцы в восторге от смелости украинцев.

"Жертвы дикой, действующей без всякого разбора и ничем не спровоцированной агрессии - их храбрость под огнем, их решительность, вселяет в нас уважение, - сказал Гоув. - Британия стоит плечом к плечу с народом Украины".

Власти облегчат въезд и для домашних животных беженцев. Все ветеринарные процедуры, которые до начала войны надо было сделать перед приездом в Великобританию, теперь можно будет пройти уже на месте.

Оппонент Гоува, теневой министр жилья и коммунального хозяйства Лиза Нэнди со своей стороны добавила, что схему собираются вводить слишком медленно и потребовала еще сильнее упростить механизм приема украинских беженцев.

Ранее правительство подвергалось жестокой критике за то, что пока страны Европы принимают миллионы беженцев, в Британию смогли въехать лишь сотни человек.

Даже по состоянию на сегодняшний день визы получили только 4 тыс. украинцев. Премьер-министр Борис Джонсон на это ответил, что правительство работало в режиме 24/7, чтобы представленная в понедельник схема заработала. Отменять визовый режим для украинцев власти пока не планируют.

Ранее в понежельник стало известно, что Британия приняла украинских детей, нуждающихся в лечении от онкологических заболеваний.

21 ребенок и члены их семей прибыли в Англию в воскресенье вечером из Польши. Врачи национальной службы здравоохранения осмотрят детей и отправят их в больницы для продолжения лечения. Лечение для детей будет бесплатным.