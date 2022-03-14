"Британия всегда поддерживала самых уязвимых". В Соединенном Королевстве заработала программа приема украинских беженцев
Британский министр жилья и коммунального хозяйства Майкл Гоув рассказал о новой схеме приема в Британию беженцев из Украины. Отныне британцы могут принимать у себя дома украинских беженцев за компенсацию.
Число украинских беженцев, которых Соединенное Королевство примет по специальной программе, не будет ограничиваться, подчеркнул министр. Британия всегда поддерживала самых уязвимых, и гордится этим, заявил Гоув, выступая в парламенте в понедельник.
Правительство страны ожидает, что программой воспользуются десятки тысяч человек, бежавших из Украины после начала войны.
Новая правительственная программа называется Homes for Ukraine ("Дома для Украины"). Зарегистрироваться для приема беженцев или в качестве искателя жилья можно на специальном правительственном сайте.
Первый пункт этой программы власти озвучили еще несколько дней назад. Теперь граждане Украины могут подать на британскую визу, не обращаясь в консульские отделы посольства. Достаточно направить туда запрос и копии документов, ответ тоже придет по электронной почте.
Сдать биометрические данные и получить в паспорт штамп о въезде граждане Украины смогут прямо в пункте прибытия в Великобританию.
По этим визам они смогут оставаться в Британии как минимум три года.
Жителям Британии предлагается принимать беженцев на период по меньшей мере в шесть месяцев. При этом они будут выступать спонсорами виз для этой категории мигрантов.
Программа начнет действовать с 18 марта.
За это каждое домохозяйство будет получать компенсацию в 350 фунтов в месяц. Эта схема, по словам Гоува, нацелена в первую очередь на украинцев, не имеющих родственников в Британии.
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Кроме того, местные власти получат от правительства по 10,5 тыс. фунтов за каждого беженца. Эти деньги пойдут, например, на обучение детей в школах.
Работу гражданам Украины готовы предложить более 40 британских компаний. Среди них ритейлерские сети Morrisons, Sainsbury's и Marks & Spencer, крупнейший онлайн-магазин Asos и другие.
Изначально программа будет действовать для тех, кто хочет жить у друзей или знакомых, отметил министр, добавив, что так ее можно быстрее ввести в действие.
Со временем, и при поддержке благотворительных организаций, церквей и других общественных структур, круг людей, которых можно будет принимать жителям Британии, будет расширяться
Зарегистрироваться в системе приема может любой гражданин или резидент Украины. Беженцам будут доступны услуги Национальной системы здравоохранения, и их дети смогут посещать школы по месту жительства.
Гоув добавил, что британцы в восторге от смелости украинцев.
"Жертвы дикой, действующей без всякого разбора и ничем не спровоцированной агрессии - их храбрость под огнем, их решительность, вселяет в нас уважение, - сказал Гоув. - Британия стоит плечом к плечу с народом Украины".
Власти облегчат въезд и для домашних животных беженцев. Все ветеринарные процедуры, которые до начала войны надо было сделать перед приездом в Великобританию, теперь можно будет пройти уже на месте.
Оппонент Гоува, теневой министр жилья и коммунального хозяйства Лиза Нэнди со своей стороны добавила, что схему собираются вводить слишком медленно и потребовала еще сильнее упростить механизм приема украинских беженцев.
Ранее правительство подвергалось жестокой критике за то, что пока страны Европы принимают миллионы беженцев, в Британию смогли въехать лишь сотни человек.
Даже по состоянию на сегодняшний день визы получили только 4 тыс. украинцев. Премьер-министр Борис Джонсон на это ответил, что правительство работало в режиме 24/7, чтобы представленная в понедельник схема заработала. Отменять визовый режим для украинцев власти пока не планируют.
Ранее в понежельник стало известно, что Британия приняла украинских детей, нуждающихся в лечении от онкологических заболеваний.
21 ребенок и члены их семей прибыли в Англию в воскресенье вечером из Польши. Врачи национальной службы здравоохранения осмотрят детей и отправят их в больницы для продолжения лечения. Лечение для детей будет бесплатным.
"Больницы Польши приняли много нуждающихся в медицинской помощи детей, прибывших из Украины. Поскольку все больше детей пересекают границу, Британия откликнулась на призыв Польши о поддержке", - говорится в заявлении департамента здравоохранения и соцзащиты.